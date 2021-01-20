Суд Бреста вынес приговор в отношении пользователя телеграм-канала, оскорбившего милиционера

Источник материала: БT

Суд Бреста вынес обвинительный приговор в отношении пользователя деструктивного телеграм-канала, оскорбившего милиционера. По материалам уголовного дела, обвиняемый разметил в тематическом чате "Брест-97 "не только фотографию милиционера, но и оскорбительные комментарии. В итоге его нашли и задержали, возбуждено уголовное дело, и сегодня прошел суд.

Михаил Дайнеко, старший помощник прокурора г. Бреста: "Судом постановлен обвинительный приговор и назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение на срок 2 года. Обвиняемый в ходе судебного следствия признал свою вину, чистосердечно раскаялся, принес свои извинения потерпевшему.

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Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном порядке