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Суд Бреста вынес приговор в отношении пользователя телеграм-канала, оскорбившего милиционера

20.01.2021 16:41 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Суд Бреста вынес обвинительный приговор в отношении пользователя деструктивного телеграм-канала, оскорбившего милиционера. По материалам уголовного дела, обвиняемый разметил в тематическом чате "Брест-97 "не только фотографию милиционера, но и оскорбительные комментарии. В итоге его нашли и задержали, возбуждено уголовное дело, и сегодня прошел суд.

Михаил Дайнеко, старший помощник прокурора г. Бреста: "Судом постановлен обвинительный приговор и назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение на срок 2 года. Обвиняемый в ходе судебного следствия признал свою вину, чистосердечно раскаялся, принес свои извинения потерпевшему.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном порядке

 
Теги: Брест
 
 
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Суд Бреста вынес обвинительный приговор в отношении пользователя деструктивного телеграм-канала, оскорбившего милиционера. По материалам уголовного дела,...
 
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