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В Гродненском районе пили трое: двое умерли, один - в полном порядке. СК выясняет, что произошло
Источник материала: Tut.by
В ночь с 18 на 19 января стало известно о смерти двух мужчин в Гродненском районе. Об этом
Установлено, что трое мужчин проживали вместе и ежедневно с 4 января пили. Ночью 19 января 55-летнему и 43-летнему стало плохо. Прибывшие медики констатировали смерть. Третий мужчина в медпомощи не нуждался.
Он рассказал, что алкоголь они приобретали в магазине или у женщины, которая живет в соседней деревне.
Причина смерти мужчин устанавливается. Проводится проверка.
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Выживший рассказал, что алкоголь они приобретали в магазине или у женщины, которая живет в соседней деревне.
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