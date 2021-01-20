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В Гродненском районе пили трое: двое умерли, один - в полном порядке. СК выясняет, что произошло

20.01.2021 17:09 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ночь с 18 на 19 января стало известно о смерти двух мужчин в Гродненском районе. Об этом сообщает СК.



 

Установлено, что трое мужчин проживали вместе и ежедневно с 4 января пили. Ночью 19 января 55-летнему и 43-летнему стало плохо. Прибывшие медики констатировали смерть. Третий мужчина в медпомощи не нуждался.

Он рассказал, что алкоголь они приобретали в магазине или у женщины, которая живет в соседней деревне.


Причина смерти мужчин устанавливается. Проводится проверка.

 
 
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Выживший рассказал, что алкоголь они приобретали в магазине или у женщины, которая живет в соседней деревне.
 
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