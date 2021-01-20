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Двое жителей Гродненщины умерли после двух недель застолья

20.01.2021 17:11 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 янв – Sputnik. Следователи выясняют причины смерти двух жителей Гродненского района, которые скончались после застолья, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

© Sputnik / Виктор Толочко
Женщина в Браславском районе отравилась неизвестной жидкостью

По информации СК, жившие вместе трое мужчин начали употреблять спиртное с 4 января, ночью 19 января двум из них – 55-летнему и 43-летнему местным – стало плохо.

"Прибывшие медицинские работники констатировали их смерть. Третий в оказании медицинской помощи не нуждался. Он рассказал, что алкоголь приобретали в магазине или у женщины, которая живет в соседней деревне", – сказали в комитете.

Следователь опросил соседей погибших, уже назначены необходимые исследования, которые будут проводиться специалистами управления ГКСЭ по Гродненской области.

Сейчас по факту смерти мужчин проводится проверка.

 
Теги: Минск
 
 
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Выживший собутыльник погибших сельчан рассказал, что спиртное компания начала употреблять еще 4 января.
 
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