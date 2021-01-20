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Двое жителей Гродненщины умерли после двух недель застолья
20.01.2021 17:11 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 янв – Sputnik. Следователи выясняют причины смерти двух жителей Гродненского района, которые скончались после застолья, сообщили в Следственном комитете Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
По информации СК, жившие вместе трое мужчин начали употреблять спиртное с 4 января, ночью 19 января двум из них – 55-летнему и 43-летнему местным – стало плохо.
"Прибывшие медицинские работники констатировали их смерть. Третий в оказании медицинской помощи не нуждался. Он рассказал, что алкоголь приобретали в магазине или у женщины, которая живет в соседней деревне", – сказали в комитете.
Следователь опросил соседей погибших, уже назначены необходимые исследования, которые будут проводиться специалистами управления ГКСЭ по Гродненской области.
Сейчас по факту смерти мужчин проводится проверка.
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Выживший собутыльник погибших сельчан рассказал, что спиртное компания начала употреблять еще 4 января.
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