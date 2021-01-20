Двое жителей Гродненщины умерли после двух недель застолья

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 янв – Sputnik. Следователи выясняют причины смерти двух жителей Гродненского района, которые скончались после застолья, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

По информации СК, жившие вместе трое мужчин начали употреблять спиртное с 4 января, ночью 19 января двум из них – 55-летнему и 43-летнему местным – стало плохо.

"Прибывшие медицинские работники констатировали их смерть. Третий в оказании медицинской помощи не нуждался. Он рассказал, что алкоголь приобретали в магазине или у женщины, которая живет в соседней деревне", – сказали в комитете.

Следователь опросил соседей погибших, уже назначены необходимые исследования, которые будут проводиться специалистами управления ГКСЭ по Гродненской области.

Сейчас по факту смерти мужчин проводится проверка.