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Мощный взрыв прогремел в центре Мадрида

20.01.2021 17:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 янв – Sputnik. Сильный взрыв прогремел в одном из зданий в центре Мадрида, сообщило  издание El Diario.

Сообщается, что взрыв прогремел в 15:00 по местному времени на улице Толедо в семиэтажном доме.

В результате ЧП здание было сильно разрушено – оно лишилось крыши и стен на нескольких этажах.

На место прибыли бригады медиков и пожарные команды.

По предварительным данным, причиной произошедшего могла стать утечка бытового газа в доме.

По информации ТВ, при взрыве пострадали как минимум шесть человек.

 

 
Теги: Минск
 
 
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В результате ЧП здание было сильно разрушено – оно лишилось крыши и стен на нескольких этажах.
 
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