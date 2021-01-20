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Мощный взрыв прогремел в центре Мадрида
20.01.2021 17:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 янв – Sputnik. Сильный взрыв прогремел в одном из зданий в центре Мадрида, сообщило издание
Сообщается, что взрыв прогремел в 15:00 по местному времени на улице Толедо в семиэтажном доме.
В результате ЧП здание было сильно разрушено – оно лишилось крыши и стен на нескольких этажах.
На место прибыли бригады медиков и пожарные команды.
По предварительным данным, причиной произошедшего могла стать утечка бытового газа в доме.
По информации ТВ, при взрыве пострадали как минимум шесть человек.
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В результате ЧП здание было сильно разрушено – оно лишилось крыши и стен на нескольких этажах.
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