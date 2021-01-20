Мощный взрыв прогремел в центре Мадрида

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 янв – Sputnik. Сильный взрыв прогремел в одном из зданий в центре Мадрида, сообщило издание El Diario .

Сообщается, что взрыв прогремел в 15:00 по местному времени на улице Толедо в семиэтажном доме.

В результате ЧП здание было сильно разрушено – оно лишилось крыши и стен на нескольких этажах.

На место прибыли бригады медиков и пожарные команды.

La explosión se ha producido en el número 98 de la calle Toledo. @SAMUR_PC está atendiendo a varias personas heridas. @BomberosMad trabaja en asegurar la zona. pic.twitter.com/qe8fdqkUOo — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) January 20, 2021

По предварительным данным, причиной произошедшего могла стать утечка бытового газа в доме.

По информации ТВ, при взрыве пострадали как минимум шесть человек.