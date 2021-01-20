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В центре Мадрида прогремел сильный взрыв, есть погибшие

20.01.2021 19:03 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В центре Мадрида прогремел взрыв, одно из зданий серьезно пострадало, также поступает информация о погибших. Их количество не уточняется.


Фото: Reuters

Как сообщает издание El Pais, взрыв произошел в центре Мадрида, в районе Ла Латина, около трех часов дня по местному времени. Пострадали несколько верхних этажей здания, также пострадали соседние дома. В непосредственной близости от места взрыва находится дом престарелых, сейчас идет эвакуация его постояльцев и жителей соседних домов. Также неподалеку находится детская музыкальная школа.

Для устранения последствий и оказания помощи пострадавшим на месте работают бригады пожарных и скорой помощи. Жители рассказали, что за несколько часов до происшествия почувствовали запах газа.


Фото: Reuters

Издание La Sexta со ссылкой на очевидца сообщает как минимум о шести пострадавших, один из них в тяжелом состоянии. Пока точные причины взрыва устанавливаются.

Агентство EFE сообщает о минимум трех погибших. Спасательные работы продолжаются.

 
 
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Серьезным разрушениям подверглись несколько верхних этажей здания, где произошел взрыв, а также были повреждены соседние дома.
 
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