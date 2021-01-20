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В центре Мадрида прогремел сильный взрыв, есть погибшие
Источник материала: Tut.by
В центре Мадрида прогремел взрыв, одно из зданий серьезно пострадало, также поступает информация о погибших. Их количество не уточняется.
Как
Для устранения последствий и оказания помощи пострадавшим на месте работают бригады пожарных и скорой помощи. Жители
Издание La Sexta со ссылкой на очевидца
Агентство EFE
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Серьезным разрушениям подверглись несколько верхних этажей здания, где произошел взрыв, а также были повреждены соседние дома.
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