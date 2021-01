В центре Мадрида прогремел сильный взрыв, есть погибшие

Источник материала: Tut.by

В центре Мадрида прогремел взрыв, одно из зданий серьезно пострадало, также поступает информация о погибших. Их количество не уточняется.

Как сообщает издание El Pais, взрыв произошел в центре Мадрида, в районе Ла Латина, около трех часов дня по местному времени. Пострадали несколько верхних этажей здания, также пострадали соседние дома. В непосредственной близости от места взрыва находится дом престарелых, сейчас идет эвакуация его постояльцев и жителей соседних домов. Также неподалеку находится детская музыкальная школа.