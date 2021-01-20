В центре Мадрида прогремел сильный взрыв, есть погибшие

Источник материала: Tut.by

В центре Мадрида прогремел взрыв, одно из зданий серьезно пострадало, также поступает информация о погибших. Их количество не уточняется.



Фото: Reuters

Как сообщает издание El Pais, взрыв произошел в центре Мадрида, в районе Ла Латина, около трех часов дня по местному времени. Пострадали несколько верхних этажей здания, также пострадали соседние дома. В непосредственной близости от места взрыва находится дом престарелых, сейчас идет эвакуация его постояльцев и жителей соседних домов. Также неподалеку находится детская музыкальная школа.

#BREAKING : Police and emergency personnel responding to explosion in Spanish capital of Madrid pic.twitter.com/UhiHrl2pL4 — I.E.N. (@BreakingIEN) January 20, 2021

Для устранения последствий и оказания помощи пострадавшим на месте работают бригады пожарных и скорой помощи. Жители рассказали , что за несколько часов до происшествия почувствовали запах газа.



Фото: Reuters

La explosión se ha producido en el número 98 de la calle Toledo. @SAMUR_PC está atendiendo a varias personas heridas. @BomberosMad trabaja en asegurar la zona. pic.twitter.com/qe8fdqkUOo — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) January 20, 2021

Издание La Sexta со ссылкой на очевидца сообщает как минимум о шести пострадавших, один из них в тяжелом состоянии. Пока точные причины взрыва устанавливаются.

Агентство EFE сообщает о минимум трех погибших. Спасательные работы продолжаются.