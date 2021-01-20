Россиянин, задержанный с пистолетом на границе, получил 3 года колонии

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 янв – Sputnik. Гражданин России, у которого таможенники в сентябре прошлого года нашли травматический пистолет, в качестве наказания получил три года лишения свободы, сообщили в пресс-службе Брестского областного суда.

Мужчина следовал из Украины транзитом через Беларусь. В пункте пропуска "Мокраны" для прохождения таможенного контроля 43-летний россиянин выбрал зеленый коридор и заявил об отсутствии товаров, подлежавших декларированию. Автомобиль, в котором он ехал, осмотрели таможенники: были обнаружены более 40 тысяч долларов и травматический пистолет.

Суд Малористкого района 20 января признал россиянина виновным по трем статьям УК: незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств в крупном размере, огнестрельного оружия, а также за незаконное хранение и перевозку оружия.

По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на три года с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Деньги, пистолет с кобурой, а также автомобиль россиянина конфискованы в доход государства.