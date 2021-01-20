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Посольство: белорусов нет среди погибших и пострадавших при взрыве в Мадриде
21.01.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 янв – Sputnik. Граждан Беларуси нет среди погибших и пострадавших при взрыве в центре Мадрида, сообщило белорусское посольство в Испании.
© REUTERS / SUSANA VERA
Мощный взрыв произошел днем в среду в здании в центре города, где проживают священники прихода Вирхен-де-ла-Палома. По предварительной информации, в доме взорвался газ при проведении работ по ремонту бойлера. В настоящее время имеются данные о трех погибших, одном пропавшем без вести и восьми раненых гражданах.
"По информации, полученной от испанской полиции в связи со взрывом в центре Мадрида, среди погибших и пострадавших граждан Беларуси нет", – сказали в посольстве.
Сейчас на месте происшествия работают полицейские кинологи с собаками, которые разыскивают под завалами здания людей.
За спасательной операцией следит мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда. Журналистам он заявил: факт, что в результате взрыва нет большого количества жертв – это настоящее чудо.
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Сейчас на месте происшествия работают полицейские кинологи с собаками, которые разыскивают под завалами здания людей.
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