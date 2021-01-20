Часть поголовья птицы погибла на единственной в Беларуси индюшачьей ферме

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 янв – Sputnik. Большая часть поголовья индюков погибла в фермерском хозяйстве "Островецкое", которое специализируется на производстве мяса индейки, пишет "Островецкая правда" .

Результаты лабораторного исследования погибших птиц, которое проводила Сморгонская межрайонная ветеринарная лаборатория, показали превышение содержания соли в кормах. Для установления точной причины гибели материалы отправлены в столичную лабораторию.

По словам директора Островецкой райветстанции Натальи Назаровой, в хозяйстве приобретали только сертифицированные компоненты, а комбикорм готовили на предприятии. Специалистам придется установить, на каком этапе произошел сбой, или партия привезенных компонентов комбикорма уже содержала повышенную норму соли.

В хозяйстве сказали Sputnik, что официальное разъяснение по количеству и причине гибели птиц будет дано после того, как в ситуации разберутся специалисты.

"Островецкое" – единственная в Беларуси ферма, где выращивают индюшатину. В год здесь производят порядка двух тысяч тонн мяса индейки в год. В 2023 году новый завод по выращиванию и переработке индюшатины появится в деревне Песочное Копыльского района.