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В Столинском районе ребенок врезался на санках в дерево. Он в реанимации

21.01.2021 07:31 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В столинскую больницу попал 11-летний мальчик, который получил травму во время катания на санках, сообщает районная газета «Навіны Палесся».


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Ребенок на санках врезался в дерево. С места происшествия его забрала скорая. Врачи диагностировали у него разрыв селезенки. Сейчас он находится в реанимации.

Этой зимой в Столинскую ЦРБ также попал с холодовой травмой водитель, у которого автомобиль заглох в дороге. Мужчине пришлось ремонтировать авто в мороз. В результате он получил обморожение кистей рук. К счастью, одна рука у мужчины уже восстановилась, на второй пока чувствительность еще нарушена.

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Теги: Минск
 
 
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