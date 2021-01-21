В Столинском районе ребенок врезался на санках в дерево. Он в реанимации

Источник материала: Tut.by

В столинскую больницу попал 11-летний мальчик, который получил травму во время катания на санках, сообщает районная газета «Навіны Палесся» .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Ребенок на санках врезался в дерево. С места происшествия его забрала скорая. Врачи диагностировали у него разрыв селезенки. Сейчас он находится в реанимации.

Этой зимой в Столинскую ЦРБ также попал с холодовой травмой водитель, у которого автомобиль заглох в дороге. Мужчине пришлось ремонтировать авто в мороз. В результате он получил обморожение кистей рук. К счастью, одна рука у мужчины уже восстановилась, на второй пока чувствительность еще нарушена.