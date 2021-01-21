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В Витебске при пожаре в многоэтажке погиб мужчина

21.01.2021 10:11 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пожар произошел вечером 20 января в доме № 20 на Московском проспекте. Спасателей вызвал очевидец, который увидел, что из окна квартиры на пятом этаже идет сильный дым, сообщает МЧС.


55-летний хозяин квартиры жил один. Его нашли в комнате на полу без сознания, вынесли на свежий воздух. Мужчину осмотрели медики и констатировали смерть.

Из квартир в подъезде эвакуировали 8 человек.

В комнате повреждена мебель, закопчены стены и потолок.

По версии МЧС, пожар произошел из-за неосторожного курения.

 
 
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Из квартир в подъезде эвакуировали 8 человек.
 
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