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В Витебске при пожаре в многоэтажке погиб мужчина
Источник материала: Tut.by
Пожар произошел вечером 20 января в доме № 20 на Московском проспекте. Спасателей вызвал очевидец, который увидел, что из окна квартиры на пятом этаже идет сильный дым,
55-летний хозяин квартиры жил один. Его нашли в комнате на полу без сознания, вынесли на свежий воздух. Мужчину осмотрели медики и констатировали смерть.
Из квартир в подъезде эвакуировали 8 человек.
В комнате повреждена мебель, закопчены стены и потолок.
По версии МЧС, пожар произошел из-за неосторожного курения.
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Из квартир в подъезде эвакуировали 8 человек.
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