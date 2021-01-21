|
В Жабинковском районе 60-летний мужчина провалился под лед и утонул
Источник материала: Tut.by
Днем 20 января в реке Мухавец нашли тело 60-летнего жителя Жабинковского района, сообщает
Мужчина пытался перейти реку по льду и провалился. Самостоятельно выбраться он не смог и утонул.
Тело обнаружили односельчане, которые сообщили о случившемся в милицию.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следователи проводят проверку.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)