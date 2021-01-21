В Жабинковском районе 60-летний мужчина провалился под лед и утонул

Источник материала: Tut.by

Днем 20 января в реке Мухавец нашли тело 60-летнего жителя Жабинковского района, сообщает СК .



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Мужчина пытался перейти реку по льду и провалился. Самостоятельно выбраться он не смог и утонул.

Тело обнаружили односельчане, которые сообщили о случившемся в милицию.