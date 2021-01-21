Прокурор попросил расстрелять обвиняемого в убийстве бизнесмена Косяка

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 янв - Sputnik. Государственный обвинитель попросил суд назначить обвиняемому в убийстве Андрея Косяка Алексею Синькевичу смертную казнь, второму обвиняемому Ростиславу Светчикову - 25 лет лишения свободы. Сегодня в выездном заседании Минского городского суда проходят прения сторон, передает корреспондент Sputnik.

Коллегия по уголовным дела Мингорсуда завершила судебное следствие по делу об убийстве топ-менеджера столичной компании Андрея Косяка. Обвиняемыми по данному запутанному и резонансному делу проходят двое приговоренный к пожизненному сроку Алексей Синькевич, а также приговоренный к 24 годам колонии Ростислав Светчиков. Такие сроки им были назначены по делу об убийстве бизнесмена из Березино Метельского. До этого их уже судили за убийство бизнесмена Андрея Косяка. После того как тело нашли, первый приговор отменили и рассмотрели дело новым составом суда.

Как заявил в ходе прений в суде государственный обвинитель, оба обвиняемых вину в убийстве не признали, но признали, что скрывали улики преступления, чтобы не нанести урон репутации пейнтбольного клуба, владельцем которого являлся Синькевич.

По словам прокурора, на предварительном следствии были озвучены показания свидетеля о том, что Светчиков нанес удалы кувалдой по голове Косяка, который не умер на месте, в связи с чем Синькевичу пришлось его добивать.

Государственный обвинитель также подчеркнул, что обвиняемые действовали с соответствии с ранее разработанным планом и отведенными им ролями.

В ходе суда, по словам прокурора, были подтверждены добытые доказательства того, как тело убитого Косяка обвиняемые и их подельники вывезли за город и закопали. При этом, по словам прокурора, с Косяка была снята вся одежда, чтобы тело быстрее разлагалось. Тело было завернуто в целлофан, перевязано скотчем и закопано в Минском районе.

Через 2 года

Как ранее было оглашено в суде, тело убитого Косяка нашли через 2 года после убийства. О том, что тело бизнесмена находится в пейнтбольном клубе, сообщили два минчанина, которых Синькевич нанял вывести и спрятать его тело. На втором суде об убийстве Косяка эти двое проходили как свидетели, они убеждали суд, что, когда вытаскивали из автомобиля и прятали тело 100-килограммов Косяка, не подозревали, что находится в целлофане. Именно они сообщили правоохранителям, где закопано тело, – на следующий день после того, как закончился 2-летний срок, в течение которого они могли быть привлечены к ответственности.