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Прокурор попросил расстрелять обвиняемого в убийстве бизнесмена Косяка
21.01.2021 11:05 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 янв - Sputnik. Государственный обвинитель попросил суд назначить обвиняемому в убийстве Андрея Косяка Алексею Синькевичу смертную казнь, второму обвиняемому Ростиславу Светчикову - 25 лет лишения свободы. Сегодня в выездном заседании Минского городского суда проходят прения сторон, передает корреспондент Sputnik.
Коллегия по уголовным дела Мингорсуда завершила судебное следствие по делу об убийстве топ-менеджера столичной компании Андрея Косяка. Обвиняемыми по данному запутанному и резонансному делу проходят двое приговоренный к пожизненному сроку Алексей Синькевич, а также приговоренный к 24 годам колонии Ростислав Светчиков. Такие сроки им были
© Sputnik / Виктор Толочко
Как заявил в ходе прений в суде государственный обвинитель, оба обвиняемых вину в убийстве не признали, но признали, что скрывали улики преступления, чтобы не нанести урон репутации пейнтбольного клуба, владельцем которого являлся Синькевич.
По словам прокурора, на предварительном следствии были озвучены показания свидетеля о том, что Светчиков нанес удалы кувалдой по голове Косяка, который не умер на месте, в связи с чем Синькевичу пришлось его добивать.
Государственный обвинитель также подчеркнул, что обвиняемые действовали с соответствии с ранее разработанным планом и отведенными им ролями.
В ходе суда, по словам прокурора, были подтверждены добытые доказательства того, как тело убитого Косяка обвиняемые и их подельники вывезли за город и закопали. При этом, по словам прокурора, с Косяка была снята вся одежда, чтобы тело быстрее разлагалось. Тело было завернуто в целлофан, перевязано скотчем и закопано в Минском районе.
Через 2 года
Как ранее было оглашено в суде, тело убитого Косяка нашли через 2 года после убийства. О том, что тело бизнесмена находится в пейнтбольном клубе, сообщили два минчанина, которых Синькевич нанял вывести и спрятать его тело. На втором суде об убийстве Косяка эти двое проходили как свидетели, они убеждали суд, что, когда вытаскивали из автомобиля и прятали тело 100-килограммов Косяка, не подозревали, что находится в целлофане. Именно они сообщили правоохранителям, где закопано тело, – на следующий день после того, как закончился 2-летний срок, в течение которого они могли быть привлечены к ответственности.
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Минский бизнесмен Косяк, чье тело не могли найти 2 года, по версии следствия был убит Кувалдой в пейнтбольном клубе.
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