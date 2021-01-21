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Число жертв взрыва в здании церковного прихода в Мадриде выросло до четырех
21.01.2021 11:05 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 янв – Sputnik. Сегодня утром от травм, полученных после взрыва 19 января, умер 36-летний священник церковного прихода в Мадриде, сообщает архиепархия города.
© REUTERS / SUSANA VERA
Ранее власти города заявляли о трех погибших и 11 раненых, один из которых находился в тяжелом состоянии. Жертвами взрыва стали двое случайных прохожих - пожилая женщина и мужчина, личность третьего человека не установлена.
"Ранним утром умер молодой священник Рубен Перес Аяла, который был доставлен в больницу из-за ранений, полученных при взрыве", - говорится в посте Twitter, опубликованном архиепархией.
Взрыв в Мадриде
Взрыв прогремел в центре испанской столицы 20 января, в среду. Инцидент произошел в доме, в котором живут священники мадридского прихода Вирхен-де-ла-Палома.
Названа предварительная версия произошедшего: утечка газа. Известно, что в доме проводились ремонтные работы газового бойлера.
Сегодня в здании будут проводить демонтаж верхний этажей.
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Накануне вечером в столице Испании прогремел взрыв, названа предварительная причина инцидента - утечка газа.
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