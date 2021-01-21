Число жертв взрыва в здании церковного прихода в Мадриде выросло до четырех

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 янв – Sputnik. Сегодня утром от травм, полученных после взрыва 19 января, умер 36-летний священник церковного прихода в Мадриде, сообщает архиепархия города.

Ранее власти города заявляли о трех погибших и 11 раненых, один из которых находился в тяжелом состоянии. Жертвами взрыва стали двое случайных прохожих - пожилая женщина и мужчина, личность третьего человека не установлена.

"Ранним утром умер молодой священник Рубен Перес Аяла, который был доставлен в больницу из-за ранений, полученных при взрыве", - говорится в посте Twitter, опубликованном архиепархией.

Взрыв в Мадриде

Взрыв прогремел в центре испанской столицы 20 января, в среду. Инцидент произошел в доме, в котором живут священники мадридского прихода Вирхен-де-ла-Палома.

Названа предварительная версия произошедшего: утечка газа. Известно, что в доме проводились ремонтные работы газового бойлера.

Сегодня в здании будут проводить демонтаж верхний этажей.