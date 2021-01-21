ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Российского срочника приговорили к 24,5 годам тюрьмы

21.01.2021 11:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 янв – Sputnik. Военный суд в Чите признал виновным солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова в расстреле сослуживцев в октябре 2019 года и приговорил к 24,5 года колонии строгого режима, сообщает РИА Новости.

Также частично удовлетворены иски потерпевших к подсудимому. Солдат обязан будет выплатить родственникам убитых сослуживцев вкупе 4 млн российских рублей (54,5 тысяч долларов). Приговор Шамсутдинов выслушал спокойно.

© Sputnik / Виталий Белоусов
Солдат-срочник, расстрелявший нескольких человек под Воронежем, задержан

Присяжные еще в конце декабря признали Шамсутдинова виновным в убийстве и покушении на убийство, но заслуживающим снисхождения. Сторона обвинения 19 января запросила для военнослужащего 25 лет лишения свободы.

Расстрел в Горном

Рамиль Шамсутдинов в октябре 2019 года открыл огонь по сослуживцам при сдаче караула в воинской части в поселке Горный (Забайкальский край). В результате погибли восемь человек, еще двое получили тяжелые ранения.

В Минобороны РФ сообщали, что причина в нервном срыве военнослужащего, однако психолого-психиатрическая экспертиза не выявила у него психических отклонений. Сам срочник свой поступок объяснял неуставными отношениями со стороны старших по званию.

Случай под Воронежем

© Sputnik / Ульяна Соловьева
Суд арестовал "срочника", расстрелявшего троих человек под Воронежем
Громкий случай массового расстрела солдат произошел под Воронежем 9 ноября 2020 года. Рядовой-срочник Антон Макаров напал на одного из офицеров с топором, отнял пистолет и открыл стрельбу на военном аэродроме "Балтимор".

От пулевых ранений погибли два офицера, третьего человека, своего сослуживца, нападавший зарубил топором. Было возбуждено уголовное дело, Макарову грозит пожизненный срок заключения.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Солдату грозил пожизненный срок, однако присяжные заседатели в своем вердикте указали, что он заслуживает снисхождения.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Жабинковском районе 60-летний мужчина провалился под лед и утонул
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

20.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by