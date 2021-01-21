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Российского срочника приговорили к 24,5 годам тюрьмы
21.01.2021 11:05 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 янв – Sputnik. Военный суд в Чите признал виновным солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова в расстреле сослуживцев в октябре 2019 года и приговорил к 24,5 года колонии строгого режима, сообщает
Также частично удовлетворены иски потерпевших к подсудимому. Солдат обязан будет выплатить родственникам убитых сослуживцев вкупе 4 млн российских рублей (54,5 тысяч долларов). Приговор Шамсутдинов выслушал спокойно.
© Sputnik / Виталий Белоусов
Присяжные еще в конце декабря признали Шамсутдинова виновным в убийстве и покушении на убийство, но заслуживающим снисхождения. Сторона обвинения 19 января запросила для военнослужащего 25 лет лишения свободы.
Расстрел в Горном
Рамиль Шамсутдинов в октябре 2019 года открыл огонь по сослуживцам при сдаче караула в воинской части в поселке Горный (Забайкальский край). В результате погибли восемь человек, еще двое получили тяжелые ранения.
В Минобороны РФ сообщали, что причина в нервном срыве военнослужащего, однако психолого-психиатрическая экспертиза не выявила у него психических отклонений. Сам срочник свой поступок объяснял неуставными отношениями со стороны старших по званию.
Случай под Воронежем
© Sputnik / Ульяна Соловьева
От пулевых ранений погибли два офицера, третьего человека, своего сослуживца, нападавший зарубил топором. Было возбуждено уголовное дело, Макарову грозит пожизненный срок заключения.
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Солдату грозил пожизненный срок, однако присяжные заседатели в своем вердикте указали, что он заслуживает снисхождения.
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