Российского срочника приговорили к 24,5 годам тюрьмы

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 янв – Sputnik. Военный суд в Чите признал виновным солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова в расстреле сослуживцев в октябре 2019 года и приговорил к 24,5 года колонии строгого режима, сообщает РИА Новости .

Также частично удовлетворены иски потерпевших к подсудимому. Солдат обязан будет выплатить родственникам убитых сослуживцев вкупе 4 млн российских рублей (54,5 тысяч долларов). Приговор Шамсутдинов выслушал спокойно.

Присяжные еще в конце декабря признали Шамсутдинова виновным в убийстве и покушении на убийство, но заслуживающим снисхождения. Сторона обвинения 19 января запросила для военнослужащего 25 лет лишения свободы.

Расстрел в Горном

Рамиль Шамсутдинов в октябре 2019 года открыл огонь по сослуживцам при сдаче караула в воинской части в поселке Горный (Забайкальский край). В результате погибли восемь человек, еще двое получили тяжелые ранения.

В Минобороны РФ сообщали, что причина в нервном срыве военнослужащего, однако психолого-психиатрическая экспертиза не выявила у него психических отклонений. Сам срочник свой поступок объяснял неуставными отношениями со стороны старших по званию.

Случай под Воронежем

Громкий случай массового расстрела солдат произошел под Воронежем 9 ноября 2020 года. Рядовой-срочник Антон Макаров напал на одного из офицеров с топором, отнял пистолет и открыл стрельбу на военном аэродроме "Балтимор".

От пулевых ранений погибли два офицера, третьего человека, своего сослуживца, нападавший зарубил топором. Было возбуждено уголовное дело, Макарову грозит пожизненный срок заключения.