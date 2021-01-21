Дело Виктора Бабарико передано в Верховный суд

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 янв -Sputnik. Дело в отношении Виктора Бабарико и других топ-менеджеров Белгазпромбанка передано в суд, сообщает Генеральная прокуратура.

"Изучение в Генеральной прокуратуре материалов уголовного дела показало, что исследование его обстоятельств произведено всесторонне, полно и объективно. Обвинение предъявлено с учетом собранных доказательств. Оснований для отмены либо изменения обвиняемым мер пресечения не имеется", - говорится в сообщении.

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