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Дело Виктора Бабарико передано в Верховный суд
21.01.2021 12:31 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 янв -Sputnik. Дело в отношении Виктора Бабарико и других топ-менеджеров Белгазпромбанка передано в суд, сообщает Генеральная прокуратура.
"Изучение в Генеральной прокуратуре материалов уголовного дела показало, что исследование его обстоятельств произведено всесторонне, полно и объективно. Обвинение предъявлено с учетом собранных доказательств. Оснований для отмены либо изменения обвиняемым мер пресечения не имеется", - говорится в сообщении.
Последует
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Генпрокуратура изучила уголовное дело и пришла к выводу, что все доказательства полностью соответствуют выдвинутым обвинениям.
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