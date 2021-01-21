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Дело Виктора Бабарико передано в Верховный суд

21.01.2021 12:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 янв  -Sputnik. Дело в отношении Виктора Бабарико и других топ-менеджеров Белгазпромбанка передано в суд, сообщает Генеральная прокуратура.

"Изучение в Генеральной прокуратуре материалов уголовного дела показало, что исследование его обстоятельств произведено всесторонне, полно и объективно. Обвинение предъявлено с учетом собранных доказательств. Оснований для отмены либо изменения обвиняемым мер пресечения не имеется", - говорится в сообщении.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Генпрокуратура изучила уголовное дело и пришла к выводу, что все доказательства полностью соответствуют выдвинутым обвинениям.
 
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