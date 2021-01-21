Прокурор попросил расстрелять обвиняемого в убийстве бизнесмена Косяка

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 янв - Sputnik. Государственный обвинитель попросил суд назначить обвиняемому в убийстве Андрея Косяка Алексею Синькевичу смертную казнь, второму обвиняемому Ростиславу Светчикову – 25 лет лишения свободы. Сегодня в выездном заседании Минского городского суда проходят прения сторон, передает корреспондент Sputnik.

Обвиняемые Синькевич и Светчиков в суде в разных клетках, в зале суда находится конвой.

Позиция прокурора

По словам прокурора, вина Синькевича и Светчикова в суде доказана, а данную меру наказания он просит в связи с тем, что обвиняемый Синькевич представляет для общества исключительную опасность. При назначении наказания он просил суд учесть характер и число совершенных ими преступлений.

© Sputnik / Анна Нефедова Выступление прокурора Александра Андреева в прениях в суде длилось почти час

Как заявил в ходе прений в суде государственный обвинитель, оба обвиняемых вину в убийстве не признали, но признали, что скрывали улики преступления, чтобы не нанести урон репутации пейнтбольного клуба, владельцем которого являлся Синькевич.

По словам прокурора, на предварительном следствии были озвучены показания свидетеля о том, что Светчиков нанес удалы кувалдой по голове Косяка, который не умер на месте, в связи с чем Синькевичу пришлось его добивать.

Государственный обвинитель также подчеркнул, что обвиняемые действовали с соответствии с ранее разработанным планом и отведенными им ролями.

В ходе суда, по словам прокурора, были подтверждены добытые доказательства того, как тело убитого Косяка обвиняемые и их подельники вывезли за город и закопали. При этом, по словам прокурора, с Косяка была снята вся одежда, чтобы тело быстрее разлагалось. Тело было завернуто в целлофан, перевязано скотчем и закопано в Минском районе.

© Sputnik / Анна Нефедова Сестра убитого Косяка в суде

Сестра убитого Косяка, которая проходит по делу в качестве потерпевшей, заявила, что обвиняемые и те, кто вывозил и прятал тело ее брата, – "настоящая банда, это циничные, алчные жестокие люди, им чуждо все человеческое. Наказание должно быть назначено судом исходя из тяжести совершенного преступления".

Адвокаты не согласны

Адвокат Светчикова попросил суд вынести в отношении своего доверителя оправдательный приговор. По его словам, ряд фактов, которые были озвучены в суде, были добыты с нарушениями.

В свою очередь адвокат Синькевича также заявил в суде о нарушениях, допущенных следователями и прокурорами в ходе предварительного расследования.

"Допущенные на стадии следствия ошибки и просчеты следствия не позволяют говорить о доказанности обстоятельств убийства Косяка", – сказал адвокат.

По словам адвоката, "точка в деле об убийстве Косяка не будет поставлена никогда".

При этом он отметил, что судебное разбирательство в отношении Косяка не проводилось, но на основании высказываний, допущенных в суде, можно сделать вывод о его причастности к преступлению в отношении бизнесмена Метельского, у которого вымогали деньги, а потом убили.

Настаивая на невиновности Синькевича, адвокат также заявил, что есть основания усомниться в законности приговора об убийстве Метельского. По его словам, его доверитель Синькевич не признает своей вины и уже в генеральной прокуратуре его жалоба на приговор.

Адвокат просил суд оправдать Синькевича, отметив, что вина его не доказана.

При этом защитник, обращаясь к суду, сказал, что в парламент внесены предложения исключить из белорусского законодательства такую меру наказания как смертная казнь. Предлагается оставить пожизненное заключение. Проект закона уже согласован всеми заинтересованными, в том числе Генеральной прокуратурой и Верховным судом. При вынесении приговора адвокат призвал суд "быть гуманным".

Последнее слово в суде

Обвиняемый Синькевич просит "честного рассмотрения" дел об убийствах бизнесменов Метельского и Косяка.

"Я даю 100 процентов, что скоро станет известно, что ни я, ни Светчиков, ни Косяк не имели отношения к вымогательству и убийству Метельского", – сказал он.

При этом он заявил, что "клянется Всевышним, что не убивал Косяка". Он просил суд не назначать ему исключительную меру наказания.

По его мнению, ему хотят назначить смертную казнь, чтобы "закрыть вопрос с убийством Метельского".

В свою очередь Светчиков также просил суд о снисхождении и не назначать ему строгое наказание.

Суд удалился в совещательную комнату писать приговор, который будут оглашен 28 января в 11:00.

Как шло следствие

Коллегия по уголовным дела Мингорсуда завершила судебное следствие по делу об убийстве топ-менеджера столичной компании Андрея Косяка. Обвиняемыми по данному запутанному и резонансному делу проходят двое приговоренный к пожизненному сроку Алексей Синькевич, а также приговоренный к 24 годам колонии Ростислав Светчиков. Такие сроки им были назначены по делу об убийстве бизнесмена из Березино Метельского. До этого их уже судили за убийство бизнесмена Андрея Косяка. После того как тело нашли, первый приговор отменили и рассмотрели дело новым составом суда.

Через 2 года

Как ранее было оглашено в суде, тело убитого Косяка нашли через 2 года после убийства. О том, что тело бизнесмена находится в пейнтбольном клубе, сообщили два минчанина, которых Синькевич нанял вывести и спрятать его тело. На втором суде об убийстве Косяка эти двое проходили как свидетели, они убеждали суд, что, когда вытаскивали из автомобиля и прятали тело 100-килограммов Косяка, не подозревали, что находится в целлофане. Именно они сообщили правоохранителям, где закопано тело, – на следующий день после того, как закончился 2-летний срок, в течение которого они могли быть привлечены к ответственности.