Бойца ММА Кудина задержали в Москве, теперь его отправят в Беларусь

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 янв – Sputnik. Белорусский чемпион мира по тайскому боксу и кикбоксингу Алексей Кудин задержан в Москве, в ближайшее время его экстрадируют в Беларусь, рассказала Sputnik Татьяна Кудина, жена спортсмена.

Алексей 19 ноября 2020 года в 9:00 вышел из своего дома в Молодечно, чтобы прийти на начало судебного процесса к 10:00, но в суд так и не явился . После этого его объявили в розыск.

В начале декабря появилась информация, что спортсмен находится в Париже, об этом он написал у себя в Instagram. Его жена Татьяна тогда сказала, что не знает, как муж попал во Францию.

"У Леши куча друзей, которые помогли и продолжают ему помогать. Сейчас он планирует восстановить свои тренировки и бойцовскую карьеру. В Беларуси из-за домашнего ареста он не мог тренироваться в полной мере", - сказала тогда она.

По словам Татьяны, в ближайшее время Алексей собирается дать откровенное интервью об августовских событиях и о том, как его задерживали.

За что собираются судить Кудина?

Алексей Кудин 10 августа находился на центральной площади в Молодечно, где проходила несанкционированная акция. Спортсмена в этот же день задержали неподалеку от места событий. По решению суда он отбывал арест в Жодино. Как утверждал сам Кудин, участие в протестах он не принимал.

По уголовному делу ему был назначен домашний арест. Однако, после того как Кудин не явился в суд, мера пресечения была изменена на заключение под стражу.

Именитого атлета должны были начать судить по статье 363 "Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, которые охраняют общественный порядок" Уголовного кодекса Беларуси. Данная статья предусматривает до 5 лет лишения свободы.

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