ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Бойца ММА Кудина задержали в Москве, теперь его отправят в Беларусь

21.01.2021 13:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 янв – Sputnik. Белорусский чемпион мира по тайскому боксу и кикбоксингу Алексей Кудин задержан в Москве, в ближайшее время его экстрадируют в Беларусь, рассказала Sputnik Татьяна Кудина, жена спортсмена.

Алексей 19 ноября 2020 года в 9:00 вышел из своего дома в Молодечно, чтобы прийти на начало судебного процесса к 10:00, но в суд так и не явился. После этого его объявили в розыск.

© Photo : Наш спорт
Титулованного белорусского спортсмена Кудина ищут вторые сутки

В начале декабря появилась информация, что спортсмен находится в Париже, об этом он написал у себя в Instagram. Его жена Татьяна тогда сказала, что не знает, как муж попал во Францию.

"У Леши куча друзей, которые помогли и продолжают ему помогать. Сейчас он планирует восстановить свои тренировки и бойцовскую карьеру. В Беларуси из-за домашнего ареста он не мог тренироваться в полной мере", - сказала тогда она.

По словам Татьяны, в ближайшее время Алексей собирается дать откровенное интервью об августовских событиях и о том, как его задерживали.

За что собираются судить Кудина?

Алексей Кудин 10 августа находился на центральной площади в Молодечно, где проходила несанкционированная акция. Спортсмена  в этот же день задержали неподалеку от места событий. По решению суда он отбывал арест в Жодино. Как утверждал сам Кудин, участие в протестах он не принимал.

По уголовному делу ему был назначен домашний арест. Однако, после того как Кудин не явился в суд, мера пресечения была изменена на заключение под стражу.

Именитого атлета должны были начать судить по статье 363 "Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, которые охраняют общественный порядок" Уголовного кодекса Беларуси. Данная статья предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известного спортсмена обвиняют в сопротивлении сотрудникам милиции во время августовских протестов в стране.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Дело Виктора Бабарико передано в Верховный суд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

20.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by