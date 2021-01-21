ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Рельсовая война": СК рассказал подробности уголовного дела о терроризме

21.01.2021 14:41 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 янв - Sputnik. Правоохранительные органы установили личности причастных к совершению преступлений, направленных на приведение в негодность железных дорог в стране, сообщили Sputnik в Следственном комитете.

© Sputnik / Виктор Толочко
Эксперт: Генпрокуратура может предложить увеличить сроки за экстремизм

В октябре 2020 года по инициативе генеральной прокуратуры Беларуси впервые после теракта в метро в 2011 году начали возбуждать уголовные дела за преступления террористической направленности. После того как неизвестные "коктейлем Молотова" подожгли здание Госавтоинспекции в Мозыре, генпрокуратура заявила, что ряд дел, возбужденных за злостное хулиганство, будут переквалифицированы на дела террористической направленности.

"Главным управлением по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции СК продолжается расследование уголовного дела о терроризме, возбужденного Генпрокуратурой по фактам повреждения и приведения в негодность путей сообщения, средств сигнализации и железнодорожного транспорта", - сообщили Sputnik в отделе информации и связи с общественностью СК.

По словам собеседников агентства, в настоящее время зафиксировано более 100 эпизодов подобной противоправной деятельности во всех регионах Беларуси, в ряде случаев правоохранителями установлены личности причастных к совершению данных преступлений.

За терроризм срок - до 8 лет

В СК также отметили, что в настоящее время идет анализ "фактов умышленного приведения в негодность путей сообщения и средств сигнализации в различных регионах страны". С целью идентификации лиц, принимавших участие в "рельсовой войне", проводится работа по проверке задержанных лиц на причастность к совершению противоправных действий на железнодорожных путях.

Санкции статьи 289 (акт терроризма) предусматривают лишение свободы на срок от восьми лет.

© Photo : СК РБ
Железнодорожные пути перекрыли бетонным столбом в Лиде - в него въехал поезд

Рельсовая война

Уголовное дело было возбуждено в отношении двоих жителей Молодечненского района: они обвиняются в том, что в ночь с 11 на 12 ноября пытались замкнуть металлическим тросом рельсы на перегоне Дубравы – Радошковичи, что могло повлечь вывод из строя средств сигнализации, железнодорожных путей, транспорта, а также повлечь крушение, аварию и даже гибель людей.

"Мужчины были задержаны сотрудниками милиции на месте происшествия. Им предъявлено обвинение по ч.1 ст.14, ч.1 ст.309 (покушение на умышленное приведение в негодность путей сообщения и средств сигнализации). К обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в СК.

Уличные протестные несанкционированные акции начались в Беларуси после президентских выборов 9 августа. По данным силовиков, в октябре протесты стали принимать "радикальную направленность": были зафиксированы случаи поджогов, нападений на милиционеров, здания милиции, прокуратуры.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следственный комитет разбирается в обстоятельствах замыкания железнодорожных путей, которые произошло в ночь с 11 на 12 ноября на перегоне Дубравы-Родошковичи.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Мужчина провалился под лед и утонул в Жабинковском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

20.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by