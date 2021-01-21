|
Мужчина провалился под лед и утонул в Жабинковском районе
21.01.2021 14:41 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 янв – Sputnik. Житель Жабинковского района утонул, когда переходил реку, об этом сообщили в Следственном комитете Беларуси.
©
Трагический случай произошел днем 20 января. Мужчина провалился под лед на реке Мухавец и погиб. Его тело нашли односельчане и сообщили милиционерам.
По факту происшествия следователи проводят проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Напомним, что с наступлением холодного времени года в республике происшествия на льду стали чаще, причем некоторые из них заканчиваются смертью.
Так, в начале января двое мужчин
В Горецком районе ранее
Как напоминали в МЧС, лед, который на первый взгляд кажется прочным, на самом деле может оказаться достаточно тонким, и выход на него может быть опасен для жизни. Достаточно несколько минут провести в ледяной воде, чтобы охладиться до состояния, когда восстановить жизненно важные функции организма будет невозможно.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тело погибшего нашли односельчане и сообщили об этом в милицию, по факту случившегося проводится проверка.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)