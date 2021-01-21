Мужчина провалился под лед и утонул в Жабинковском районе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 янв – Sputnik. Житель Жабинковского района утонул, когда переходил реку, об этом сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Трагический случай произошел днем 20 января. Мужчина провалился под лед на реке Мухавец и погиб. Его тело нашли односельчане и сообщили милиционерам.

По факту происшествия следователи проводят проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, что с наступлением холодного времени года в республике происшествия на льду стали чаще, причем некоторые из них заканчиваются смертью.

Так, в начале января двое мужчин провалились под лед и утонули в Вилейском районе. Одного из погибших спасателям удалось найти и достать из воды, тело второго найдено не было.

В Горецком районе ранее погибли двое любителей ловить рыбу 37 и 52 лет - их тела из полыньи также пришлось извлекать водолазам.

Как напоминали в МЧС, лед, который на первый взгляд кажется прочным, на самом деле может оказаться достаточно тонким, и выход на него может быть опасен для жизни. Достаточно несколько минут провести в ледяной воде, чтобы охладиться до состояния, когда восстановить жизненно важные функции организма будет невозможно.

Читайте также: