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Авария с участием 5 машин произошла на проспекте Независимости
21.01.2021 15:13 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 янв – Sputnik. Авария с участием пяти легковых автомобилей произошла на проспекте Независимости, один человек госпитализирован с травмами, сообщили в управлении ГАИ Мингорисполкома.
ДТП случилось утром в четверг 21 января в районе Московского кладбища.
"Водитель Volkswagen Polo, двигаясь по проспекту, выехал на полосу встречного движения, в результате чего совершил столкновение с автомобилем Škoda", – сказали в ГАИ.
Там также уточнили, что после этого Volkswagen отбросило на едущий во встречном направлении Chevrolet, а та в свою очередь вылетела на встречную и врезалась в Toyota. На этом все не закончилось: в разбитую Škoda влетел Volkswagen Golf.
В аварии травмы получил мужчина, который находился за рулем Polo, он был доставлен в больницу для оказания помощи.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.
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В результате ДТП получил травмы водитель, из-за которого и произошла авария, мужчина находится в больнице.
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