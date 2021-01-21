Авария с участием 5 машин произошла на проспекте Независимости

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 янв – Sputnik. Авария с участием пяти легковых автомобилей произошла на проспекте Независимости, один человек госпитализирован с травмами, сообщили в управлении ГАИ Мингорисполкома.

ДТП случилось утром в четверг 21 января в районе Московского кладбища.

"Водитель Volkswagen Polo, двигаясь по проспекту, выехал на полосу встречного движения, в результате чего совершил столкновение с автомобилем Škoda", – сказали в ГАИ.

Там также уточнили, что после этого Volkswagen отбросило на едущий во встречном направлении Chevrolet, а та в свою очередь вылетела на встречную и врезалась в Toyota. На этом все не закончилось: в разбитую Škoda влетел Volkswagen Golf.

В аварии травмы получил мужчина, который находился за рулем Polo, он был доставлен в больницу для оказания помощи.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.