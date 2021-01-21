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Двойной теракт в Багдаде: погибли 32 человека
21.01.2021 16:35 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 янв – Sputnik. Три десятка человек погибли и более ста получили ранения в результате двойного террористического акта в Багдаде, говорится в сообщении Министерства здравоохранения Ирака.
© Sputnik / Евгений Биятов
Двойной теракт произошел утром в четверг на одном из рынков, расположенных в районе Эль-Баб эш-Шаркий иракской столицы. Сотрудники службы безопасности занимались преследованием террористов, в какой-то момент те привели в действие взрывные устройства.
"В результате двух взрывов в Багдаде 32 человека погибли, 110 ранены", – сообщила пресс-служба Минздрава.
Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее.
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Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее в столице Ирака.
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