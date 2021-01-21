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Партию контрабандных сигарет из Беларуси на €0,5 млн задержали в Литве
21.01.2021 17:13 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 янв – Sputnik. Литовские таможенники обнаружили в большегрузном автомобиле, прибывшем из Беларуси, крупную партию контрабандных табачных изделий, сообщила Таможенная служба республики.
Нелегальный груз был выявлен в пункте пропуска Мядининкай в фуре DAF, за рулем которой находился россиянин. Водитель сообщил таможенникам, что везет 19 тонн лука транзитом через Литву в Калининградскую область.
"Проверив авто с помощью системы рентгеновского контроля, таможенники заподозрили, что под мешками с луком лежат совсем другие товары. И действительно, как только было выгружено несколько мешков, оказалось, что они прикрывали контрабанду", – сказали в службе.
Там также уточнили, что всего в прицепе фуры находилось более 150 пачек тысяч пачек белорусских сигарет марок Fest, Minsk и NZ Gold. Общая стоимость нелегального груза составила свыше 530 тысяч евро.
По факту незаконного перемещения подакцизных товаров начато досудебное расследование, водитель фуры арестован на два месяца.
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Нелегальный груз был выявлен в пункте пропуска Мядининкай в фуре DAF, за рулем которой находился россиянин.
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