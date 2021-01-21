Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 янв – Sputnik. Сотрудники столичной милиции изъяли у нелегальных продавцов более тонны стеклоомывающей жидкости, сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Сбытчиков жидкости в различных районах Минска обнаружили работники районных отделов ОБЭП: граждане покупали "омывайку" на одном из рынков, чтобы потом перепродавать на МКАД.

"Со слов задержанных, стеклоомывающую жидкость они приобретали по 2,60–5 рублей за бутылку, а продавали по 5–10 рублей. Продукцию хранили у себя в автомобилях", – сказали в ГУВД.

Там также уточнили, что всего у нарушителей изъяли 1140 литров жидкости на сумму около тысячи рублей.

На спекулянтов по факту незаконной предпринимательской деятельности составлены протоколы.