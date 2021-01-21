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Более тонны "омывайки" изъято у спекулянтов в Минске
21.01.2021 17:13 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 янв – Sputnik. Сотрудники столичной милиции изъяли у нелегальных продавцов более тонны стеклоомывающей жидкости, сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
© Photo : ГТК
Сбытчиков жидкости в различных районах Минска обнаружили работники районных отделов ОБЭП: граждане покупали "омывайку" на одном из рынков, чтобы потом перепродавать на МКАД.
"Со слов задержанных, стеклоомывающую жидкость они приобретали по 2,60–5 рублей за бутылку, а продавали по 5–10 рублей. Продукцию хранили у себя в автомобилях", – сказали в ГУВД.
Там также уточнили, что всего у нарушителей изъяли 1140 литров жидкости на сумму около тысячи рублей.
На спекулянтов по факту незаконной предпринимательской деятельности составлены протоколы.
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"Бизнесмены" покупали жидкость на рынках столицы, а затем перепродавали ее на МКАД в два раза дороже.
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