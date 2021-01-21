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Несколько микрорайонов Орши остались без отопления

21.01.2021 18:23 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 янв – Sputnik. Отопление в нескольких микрорайонах Орши пропало из-за аварии на тепломагистрали, сообщили в РУП "Витебскэнерго".

© CC BY 2.0 / Geoffrey Gallaway / Sarah and Nibble
Жители Фаниполя в мороз остались без отопления

По информации предприятия, порыв трубы диаметром 630 миллиметров произошел во второй половине дня в четверг 21 января в районе улицы Советской, с 17:00 там ведутся ремонтные работы.

"Временно отключено теплоснабжение микрорайонов Черемушки, Восточный, Центр, Островского, Свердлова, Северный, частично Жилпоселка льнокомбината", – сказали в Витебскэнерго.

Там также отметили, что для устранения последствий аварии привлечены ремонтный персонал и необходимая спецтехника, организованы оперативные переключения теплосетей на районную котельную "Орша-Восточная".

В Витебскэнерго принесли жителям города извинения за доставленные временные неудобства.

 
Теги: Минск
 
 
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Для устранения последствий аварии на тепломагистрали привлечены ремонтный персонал и необходимая спецтехника.
 
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