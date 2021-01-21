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Без отопления в столичном Московском районе остались многие детсады и школы
22.01.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 янв - Sputnik. Из-за аварийного отключения участков тепловых сетей в Минске без отопления осталось множество школ и детских садов, сообщила пресс-служба Мингорисполкома в четверг.
"Из-за аварийного отключения участков тепловых сетей с 18:00 21 января до 18:00 22 января будет отсутствовать отопление в ряде учреждений образования Московского района", - говорится в сообщении.
Речь идет о следующих учебных заведениях:
В школах, гимназиях и лицее занятия переносят на один день, а в детских садах будут организованы дежурные группы с горячим питанием.
В учреждениях общего среднего образования занятия переносятся с пятницы на субботу. Также будут организованы дежурные группы, в которых будет поддерживаться допустимая температура.
Генеральный директор Минского городского жилищного хозяйства Сергей Рубанов заявил, что жилищные организации района совместно с "Минсккоммунтеплосеть" делают все возможное, чтобы минимизировать дискомфорт и обеспечить работоспособность системы отопления.
"Если потребуется, будут задействованы мобильные котельные для отопления жилфонда", - сказал он.
В сообщении отмечается, что о проблемах с отоплением в Московском районе жителей оповещает служба 115. Информация обновляется в режиме реального времени, специалисты ЖЭУ замеряют температуру в домах, чтобы контролировать процесс. Предпринимаются все меры для оперативного устранения инцидента.
Без тепла останутся и дома
Как информирует пресс-служба "Белэнерго", причина проблемы - повреждение тепломагистрали на пересечении улиц Есенина и Рафиева. Сейчас там организован аварийный ремонт, который выполняют две аварийно-восстановительные бригады и спецтехника.
Временно будет отсутствовать теплоснабжение потребителей по следующим адресам:
ул. Алибегова, 6-44, 13-27к.1,2,3;
ул. Белецкого, 2-50к.1,2,3;
ул. Голубева, 20-28, 25,27, 29,31;
ул. Громова, 14-26, 28,30-46;
ул. Гурского, 44к.1,2,3;
ул. Ельских, 2;
ул. Есенина, 41-95, 58-64,70-74, 66, 68, 76, 101,103,109,115,135,139;
пр-т Любимова, 10-46к.1,2, 7-41;
ул. Михайловская, 4,10,12,14,16;
ул. Острожских, 4,6,8,10,12,14;
пр-т газ.”Звязда”, 35-71, 4к.1,2,3,4–60;
ул. Рафиева, 3к.1,2-53, 55, 81-113, 30,32,34; 36-58, 60, 64, 62,66-80, 88а,88,90, 92-100;
ул. Сапеги, 3-15;
ул. Слободская,13-79;
ул. Тышкевичей, 9,15-19;
ул. Я.Брыля, 2,3,3а,5,7,9,21,22,24,24а,26,28,30.
Приблизительное время восстановления теплоснабжения - 22 января в 18:00. Более точно об окончании работ будет сообщено дополнительно.
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В школах, гимназиях и лицее занятия переносят на один день, а в детских садах будут организованы дежурные группы с горячим питанием.
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