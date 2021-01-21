Без отопления в столичном Московском районе остались многие детсады и школы

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 янв - Sputnik. Из-за аварийного отключения участков тепловых сетей в Минске без отопления осталось множество школ и детских садов, сообщила пресс-служба Мингорисполкома в четверг.

"Из-за аварийного отключения участков тепловых сетей с 18:00 21 января до 18:00 22 января будет отсутствовать отопление в ряде учреждений образования Московского района", - говорится в сообщении.

Речь идет о следующих учебных заведениях:

Лицей №1, Гимназия №10, 174,192;

СШ №26, 154, 160, 165, 170, 181, 206, 207, 208, 209, 213, 215;

Детские сады: № 94, 105, 128, 414, 430, 453, 455, 460, 496, 500, 513, 523, 524, 525, 541, 542, 544, 546, 547, 549, 551, 554, 555, 556, 557, 558, 560, 563, 564, 576.

В школах, гимназиях и лицее занятия переносят на один день, а в детских садах будут организованы дежурные группы с горячим питанием.

В учреждениях общего среднего образования занятия переносятся с пятницы на субботу. Также будут организованы дежурные группы, в которых будет поддерживаться допустимая температура.

Генеральный директор Минского городского жилищного хозяйства Сергей Рубанов заявил, что жилищные организации района совместно с "Минсккоммунтеплосеть" делают все возможное, чтобы минимизировать дискомфорт и обеспечить работоспособность системы отопления.

"Если потребуется, будут задействованы мобильные котельные для отопления жилфонда", - сказал он.

В сообщении отмечается, что о проблемах с отоплением в Московском районе жителей оповещает служба 115. Информация обновляется в режиме реального времени, специалисты ЖЭУ замеряют температуру в домах, чтобы контролировать процесс. Предпринимаются все меры для оперативного устранения инцидента.

Без тепла останутся и дома

Как информирует пресс-служба "Белэнерго", причина проблемы - повреждение тепломагистрали на пересечении улиц Есенина и Рафиева. Сейчас там организован аварийный ремонт, который выполняют две аварийно-восстановительные бригады и спецтехника.

Временно будет отсутствовать теплоснабжение потребителей по следующим адресам:

ул. Алибегова, 6-44, 13-27к.1,2,3;

ул. Белецкого, 2-50к.1,2,3;

ул. Голубева, 20-28, 25,27, 29,31;

ул. Громова, 14-26, 28,30-46;

ул. Гурского, 44к.1,2,3;

ул. Ельских, 2;

ул. Есенина, 41-95, 58-64,70-74, 66, 68, 76, 101,103,109,115,135,139;

пр-т Любимова, 10-46к.1,2, 7-41;

ул. Михайловская, 4,10,12,14,16;

ул. Острожских, 4,6,8,10,12,14;

пр-т газ.”Звязда”, 35-71, 4к.1,2,3,4–60;

ул. Рафиева, 3к.1,2-53, 55, 81-113, 30,32,34; 36-58, 60, 64, 62,66-80, 88а,88,90, 92-100;

ул. Сапеги, 3-15;

ул. Слободская,13-79;

ул. Тышкевичей, 9,15-19;

ул. Я.Брыля, 2,3,3а,5,7,9,21,22,24,24а,26,28,30.

Приблизительное время восстановления теплоснабжения - 22 января в 18:00. Более точно об окончании работ будет сообщено дополнительно.

Читайте также: