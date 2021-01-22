Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 янв – Sputnik. Спецслужбы предотвратили террористический акт в Башкирии, сообщили в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Предотвращен террористический акт в Республике Башкортостан. Задержан гражданин России 1995 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на сотрудников правоохранительных органов", - говорится в релизе.

Когда именно прошло задержание, не уточняется. Личность задержанного в интересах следствия не разглашается.

В тайнике у задержанного были изъяты огнестрельное оружие и компоненты самодельного взрывного устройства. Мужчина признался, что готовил теракт. "В данном месте я должен получить оружие и самодельное взрывчатое устройство для взрыва людей", - говорит задержанный, отвечая на вопросы оперативника.

От кого именно он должен был получить оружие и бомбу, не поясняется. Как следует из переписки в его гаджетах, необходимые инструкции он получал от эмиссаров запрещенной в России террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам". Последние сейчас находятся за пределами России.