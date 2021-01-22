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Задержанный в Башкирии признался в подготовке "взрыва людей"
22.01.2021 10:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 янв – Sputnik. Спецслужбы предотвратили террористический акт в Башкирии, сообщили в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
"Предотвращен террористический акт в Республике Башкортостан. Задержан гражданин России 1995 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на сотрудников правоохранительных органов", - говорится в релизе.
Когда именно прошло задержание, не уточняется. Личность задержанного в интересах следствия не разглашается.
В тайнике у задержанного были изъяты огнестрельное оружие и компоненты самодельного взрывного устройства. Мужчина признался, что готовил теракт. "В данном месте я должен получить оружие и самодельное взрывчатое устройство для взрыва людей", - говорит задержанный, отвечая на вопросы оперативника.
От кого именно он должен был получить оружие и бомбу, не поясняется. Как следует из переписки в его гаджетах, необходимые инструкции он получал от эмиссаров запрещенной в России террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам". Последние сейчас находятся за пределами России.
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Спецслужбы сообщили, что при обыске в тайнике у задержанного было обнаружено огнестрельное оружие с боеприпасами и компоненты самодельной бомбы.
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