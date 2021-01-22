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Очевидцы рассказали подробности о пожаре, на котором погиб человек

22.01.2021 10:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Витебск, 22 янв – Sputnik. Во время пожара, который произошел на пятом этаже одного из многоквартирных домов по проспекту Фрунзе в Витебске, погиб хозяин квартиры, сообщили в пресс-службе Областного управления МЧС по Витебской области.

© Photo : Белэнерго
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Спасателей вызвал очевидец трагедии 21 января в половину двенадцатого ночи.

"Мы с другом вышли гулять, уже собрались расходиться, как я заметил странный свет лампы на пятом этаже. Поскольку у меня очень чувствительный нос, то сразу почувствовал запах дыма. Присмотрелся, а на пятом этаже пожар", - сообщил Sputnik житель Витебска Тимофей.

Мужчина вызвал спасателей, которые, по его словам, приехали в считанные минуты. Также собеседник подчеркнул, что пока машины МЧС ехали по вызову в квартире что-то "бахнуло".

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© Photo : МЧС РБ
Пожар в Витебске

"Хозяин квартиры 1960 года рождения проживал дома один. Прибывшие на место сотрудники обнаружили его лежащим на полу без сознания и сразу вынесли на свежий воздух", - отметили в пресс-службе МЧС.

После осмотра бригадой работников скорой медицинской помощи была констатирована смерть хозяина квартиры.

Из соседних квартир по лестнице спасатели эвакуировали семь человек.

Как отметили в МЧС, в результате пожара в комнате повреждено имущество, закопчены потолок и стены. Рассматриваемые версии причины возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем при курении, нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

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Теги: Витебск
 
 
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Инцидент произошел в Витебске, в результате возгорания сильно пострадала квартира погибшего, а из соседних помещений пришлось эвакуировать семь человек.
 
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