Очевидцы рассказали подробности о пожаре, на котором погиб человек

Источник материала: Sputnik Беларусь

Витебск, 22 янв – Sputnik. Во время пожара, который произошел на пятом этаже одного из многоквартирных домов по проспекту Фрунзе в Витебске, погиб хозяин квартиры, сообщили в пресс-службе Областного управления МЧС по Витебской области.

Спасателей вызвал очевидец трагедии 21 января в половину двенадцатого ночи.

"Мы с другом вышли гулять, уже собрались расходиться, как я заметил странный свет лампы на пятом этаже. Поскольку у меня очень чувствительный нос, то сразу почувствовал запах дыма. Присмотрелся, а на пятом этаже пожар", - сообщил Sputnik житель Витебска Тимофей.

Мужчина вызвал спасателей, которые, по его словам, приехали в считанные минуты. Также собеседник подчеркнул, что пока машины МЧС ехали по вызову в квартире что-то "бахнуло".



Пожар в Витебске МЧС РБ © Photo :



Пожар в Витебске МЧС РБ © Photo :



Пожар в Витебске МЧС РБ © Photo : 1 / 3 МЧС РБ © Photo : Пожар в Витебске

"Хозяин квартиры 1960 года рождения проживал дома один. Прибывшие на место сотрудники обнаружили его лежащим на полу без сознания и сразу вынесли на свежий воздух", - отметили в пресс-службе МЧС.

После осмотра бригадой работников скорой медицинской помощи была констатирована смерть хозяина квартиры.

Из соседних квартир по лестнице спасатели эвакуировали семь человек.

Как отметили в МЧС, в результате пожара в комнате повреждено имущество, закопчены потолок и стены. Рассматриваемые версии причины возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем при курении, нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

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