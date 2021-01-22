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В Светлогорске мужчина перелазил забор, оступился и застрял головой в прутьях
Источник материала: Tut.by
В Светлогорске мужчина головой застрял между прутьев забора,
Инцидент произошел ночью 22 января на улице Шоссейной.
Мужчина рассказал, что пытался перелезть через забор, но оступился, и его голова застряла. Работники МЧС разжали прутья забора и освободили пленника.
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Инцидент произошел ночью 22 января на улице Шоссейной.
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