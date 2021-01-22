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У Дома правительства кто-то, похоже, совершил самоподжог. Фото и видео очевидцев
Источник материала: Tut.by
В центре Минска, у Дома правительства на площади Независимости, предположительно, человек совершил самоподжог. Видео и фото происшествия присылают очевидцы.
Они сообщают, что пламя с горящего человека сбили охранники при помощи огнетушителей, на место происшествия приехала скорая помощь, которая увезла пострадавшего.
В данный момент место происшествия оцепляют — возможно, ждут приезда следственно-оперативной группы.
Мы ожидаем комментариев от официальных лиц и выясняем подробности.
(Будет дополнено)
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Очевидцы сообщают, что пламя с горящего человека сбили при помощи огнетушителей, на место происшествия приехала скорая помощь, которая увезла пострадавшего.
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