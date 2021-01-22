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У Дома правительства кто-то, похоже, совершил самоподжог. Фото и видео очевидцев

22.01.2021 11:43 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В центре Минска, у Дома правительства на площади Независимости, предположительно, человек совершил самоподжог. Видео и фото происшествия присылают очевидцы.


Фото: читатели TUT.BY

Они сообщают, что пламя с горящего человека сбили охранники при помощи огнетушителей, на место происшествия приехала скорая помощь, которая увезла пострадавшего.

В данный момент место происшествия оцепляют — возможно, ждут приезда следственно-оперативной группы.


Фото: читатель TUT.BY

Мы ожидаем комментариев от официальных лиц и выясняем подробности.

(Будет дополнено)

 
Теги: Минск
 
 
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Очевидцы сообщают, что пламя с горящего человека сбили при помощи огнетушителей, на место происшествия приехала скорая помощь, которая увезла пострадавшего.
 
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