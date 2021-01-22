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В Шарковщинском районе горела конюшня. Погибли лошади

22.01.2021 11:43 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пожар произошел рано утром 22 января на конюшне сельхозпредприятия «Княж» в агрогородке Германовичи Шарковщинского района, сообщает МЧС.

Погибли 2 лошади.

В конюшне также уничтожена шиферная кровля, повреждены перекрытие и имущество.

Причину пожара устанавливают.

 
 
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Пожар произошел рано утром 22 января на конюшне сельхозпредприятия «Княж» в агрогородке Германовичи Шарковщинского района.
 
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