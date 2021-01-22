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МВД выясняет подробности ЧП возле Дома правительства в Минске
22.01.2021 11:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 янв – Sputnik. Минская милиция выясняет обстоятельства инцидента в центре белорусской столицы, у Дома правительства, сообщила Sputnik официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.
В пятницу ряд Telegram-каналов распространили фото и видео, на которых видна фигура человека, охваченного огнем.
(последует)
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МИНСК, 22 янв – Sputnik. Минская милиция выясняет обстоятельства инцидента в центре белорусской столицы, у Дома правительства, сообщила Sputnik официальный представитель...
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