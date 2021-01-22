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Минчанин сделал муляж взрывчатки и разработал план разбоя, но прогорел

22.01.2021 11:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 янв – Sputnik. Минчанин сделал муляж взрывного устройства и разработал план разбоя, но план реализовать не удалось, такая информация размещена на сайте Следственного комитета Беларуси в пятницу.

© Photo : СК Беларуси
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По данным следствия, 49-летний инвалид длительное время получал гуманитарную помощь иностранной благотворительной организации в кассе здания одного из предприятий Минска. Он знал примерное число людей, которые также получают такую помощь, размеры выплат, время и порядок выдачи денег.

Весной прошлого года минчанин разработал план, как добыть деньги из кассы. Мужчине тяжело было ходить по городу из-за инвалидности, поэтому, чтобы его не узнали, нашел соучастника. После чего согласовал план со своим знакомым.

Планировалось, что с муляжом взрывчатки после того, как минчанин получит гуманитарную помощь и убедится, что деньги есть в кассе, он подаст жест своему напарнику. Тот должен был зайти в здание, продемонстрировать муляж и потребовать деньги под угрозой взрыва. Деньги мужчины планировали поделить.

Муляж взрывного устройства сделали из электронных часов, мыла, фольги и резинки, после чего инвалид показал своему сообщнику размещение касс в здании и камер видеонаблюдения.

Утром 10 августа прошлого мужчины встретились на остановке в Минске. Там же инвалид, опасаясь, что на муляже найдут следы его рук, выбросил изделие. Потом в магазине его сообщник купил пакет и коробки спичек для создания нового муляжа.

Получив в этот же день очередную гуманитарную помощь, мужчина убедился в том, что деньги в кассе есть, вышел из здания и жестами дал понять об этом сообщнику. После чего был задержан сотрудниками милиции.

Следователи провели осмотр места происшествия, допросили обвиняемых и свидетелей, изъяли необходимую документацию.

Действия 49-летнего мужчины квалифицированы по ч.1 ст.13, ч.2 ст.207 (приготовление к разбою, совершенное группой лиц, с целью завладения имуществом в крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси. В отношении него применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Весной прошлого года минчанин разработал план, как добыть деньги из кассы, а чтобы его не узнали, нашел соучастника.
 
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