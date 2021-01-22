Мы пока не знаем причины: энергетики об аварии в Малиновке

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 янв - Sputnik. Специальная комиссия будет разбираться с причинами аварии в микрорайоне Малиновка, сообщил главный инженер Минские тепловые сети Александр Драгун.

По словам главного инженера, было повреждено компенсирующее устройство, которое предназначено для компенсации температурных удлинений самого трубопровода, по которому течет теплоноситель.

"Мы пока еще не знаем, из-за чего это произошло. Создана комиссия, которая будет выяснять причины", - сказал он, отвечая на вопрос Sputnik.

© Sputnik Из-за аварийного отключения участков тепловых сетей в Минске без отопления осталось множество школ и детских садов, а также некоторые квартирные дома

Главный инженер отметил, что к 16.00 отопление в домах должно быть восстановлено.

При этом он пояснил, что трубопровод, из-за прорыва которого произошла авария, отработал уже десять лет.

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