ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мы пока не знаем причины: энергетики об аварии в Малиновке

22.01.2021 11:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 янв - Sputnik. Специальная комиссия будет разбираться с причинами аварии в микрорайоне Малиновка, сообщил главный инженер Минские тепловые сети Александр Драгун.

По словам главного инженера, было повреждено компенсирующее устройство, которое предназначено для компенсации температурных удлинений самого трубопровода, по которому течет теплоноситель.

"Мы пока еще не знаем, из-за чего это произошло. Создана комиссия, которая будет выяснять причины", - сказал он, отвечая на вопрос Sputnik.

© Sputnik
Из-за аварийного отключения участков тепловых сетей в Минске без отопления осталось множество школ и детских садов, а также некоторые квартирные дома

Главный инженер отметил, что к 16.00 отопление в домах должно быть восстановлено.

При этом он пояснил, что трубопровод, из-за прорыва которого произошла авария, отработал уже десять лет.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во многих домах Московского района отключено тепло и горячая вода, в некоторых школах попросили родителей оставить детей на день дома.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
У Дома правительства кто-то, похоже, совершил самоподжог. Фото и видео очевидцев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

21.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by