Еще одну трещину обнаружили на МКС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 янв – Sputnik. Еще одно место утечки воздуха может быть на Международной космической станции (МКС), заявил руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

"Пока мы нашли одну (трещину - Sputnik), и под подозрением у нас еще одна. Еще одно место, где есть какая-то негерметичность", - сказал Соловьев в эфире телеканала "Россия-24".

Он добавил, что грузовой корабль должен доставить на МКС мощный микроскоп, с помощью которого место предполагаемой трещины будет исследовано.

По словам Соловьева, темпы падения давления на МКС в тысячи раз ниже критического уровня.

"Мы, конечно, занимаемся этим вопросом. Мы четко понимаем, что эти места у нас под вопросом, они негерметичны действительно. Мы понимаем, что могут быть какие-то другие места, мы их исследуем", - сказал Соловьев.

Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС для проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда".

В октябре космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину длиной 4,5 сантиметра. Ее временно заклеили каптоновой лентой (термостойким скотчем), а затем заплаткой - гибким диском из резины и алюминиевой фольги. Однако это не помогло до конца устранить утечку воздуха. В "Роскосмосе" уверяют, что трещина не угрожает МКС и экипажу, а наземные специалисты решают, как залатать ее надолго.