В Дрогичинском районе 50-летнего лесника насмерть привалило деревом

Источник материала: Tut.by

В дрогичинской больнице умер 50-летний лесник, на которого упало спиленное дерево, сообщает Следственный комитет .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Днем 20 января 50-летний лесник работал в лесу на территории Дрогичинского района. Примерно в 16.45 тракторист с помощью троса тянул спиленное дерево, которое нависло на сросшихся деревьях. Одно из них сломалось и упало на лесника.

Пострадавшего увезли в больницу. Несмотря на все усилия медиков, спасти его не удалось.

По факту гибели мужчины проводится проверка.

В 2020 году на территории Брестской области при выполнении различных работ смертельные травмы получили 11 человек.