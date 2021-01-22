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В Дрогичинском районе 50-летнего лесника насмерть привалило деревом
Источник материала: Tut.by
В дрогичинской больнице умер 50-летний лесник, на которого упало спиленное дерево, сообщает
Днем 20 января 50-летний лесник работал в лесу на территории Дрогичинского района. Примерно в 16.45 тракторист с помощью троса тянул спиленное дерево, которое нависло на сросшихся деревьях. Одно из них сломалось и упало на лесника.
Пострадавшего увезли в больницу. Несмотря на все усилия медиков, спасти его не удалось.
По факту гибели мужчины проводится проверка.
В 2020 году на территории Брестской области при выполнении различных работ смертельные травмы получили 11 человек.
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Следователи проводят проверку, назначена экспертиза.
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