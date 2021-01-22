В Гродно убит мужчина. Он приехал на курсы повышения квалификации

Источник материала: Tut.by

Вечером 20 января в квартире в центре Гродно с телесными повреждениями обнаружено тело 38-летнего мужчины, сообщает СК. Насколько известно, он приехал сюда на курсы повышения квалификации и снимал квартиру.



Фото: СК

Следователи осмотрели квартиру Позже эксперты пробили изъятые следы рук по базе - и вышли на 40-летнего местного жителя.

Уже установлено, что он причастен к этому преступлению. Мужчина задержан.

Возбуждено уголовное дело по п. 6 ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса.