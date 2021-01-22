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В Гродно убит мужчина. Он приехал на курсы повышения квалификации
Источник материала: Tut.by
Вечером 20 января в квартире в центре Гродно с телесными повреждениями обнаружено тело 38-летнего мужчины,
Следователи осмотрели квартиру Позже эксперты пробили изъятые следы рук по базе - и вышли на 40-летнего местного жителя.
Уже установлено, что он причастен к этому преступлению. Мужчина задержан.
Возбуждено уголовное дело по п. 6 ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса.
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Вечером 20 января в квартире в центре Гродно с телесными повреждениями обнаружено тело 38-летнего мужчины.
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