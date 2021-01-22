ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Гродно убит мужчина. Он приехал на курсы повышения квалификации

22.01.2021 15:41 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Вечером 20 января в квартире в центре Гродно с телесными повреждениями обнаружено тело 38-летнего мужчины, сообщает СК. Насколько известно, он приехал сюда на курсы повышения квалификации и снимал квартиру.


Фото: СК

Следователи осмотрели квартиру Позже эксперты пробили изъятые следы рук по базе - и вышли на 40-летнего местного жителя.

Уже установлено, что он причастен к этому преступлению. Мужчина задержан.

Возбуждено уголовное дело по п. 6 ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вечером 20 января в квартире в центре Гродно с телесными повреждениями обнаружено тело 38-летнего мужчины.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Еще одну трещину обнаружили на МКС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

21.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by