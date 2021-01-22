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Лесник погиб в Дрогичинском районе: на мужчину упало дерево

22.01.2021 15:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 янв – Sputnik. Работник лесхоза погиб в Дрогичинском районе в результате падения на него дерева, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Инцидент произошел днем в среду 20 января в одном из лесных массивов, расположенных на территории района.

"Тракторист с помощью троса тянул ранее спиленное дерево, которое нависло на сросшихся деревьях. От воздействия одно из них сломалось и упало на лесника", – сказали в комитете.

Там также уточнили, что 50-летний лесник получил травмы, был доставлен в больницу для оказания помощи, где через несколько часов умер.

Сейчас по факту гибели гражданина СК проводит проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза, из лесхоза изъята документация по ОТ.

В комитете привели статистику прошлого года: в Брестской области из-за травм, полученных при выполнении различных работ, погибли 11 человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Лесника доставили в больницу, однако спустя несколько часов от полученных травм 50-летний мужчина скончался.
 
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