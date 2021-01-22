Убийство 2 бизнесменов: брат обвиняемого считает, что виновные на свободе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 янв - Sputnik. Брат приговоренного к пожизненному сроку за убийство бизнесмена из Березино Алексея Синькевича считает, что существуют доказательства его невиновности, но время следствия и судов они не были учтены.

Минский городской суд завершил судебное следствие по делу об убийстве бизнесмена Андрея Косяка. Прокурор попросил для Синькевича смертную казнь , для второго обвиняемого Ростислава Светчикова - 25 лет лишения свободы.

© Sputnik / Анна Нефедова Обвиняемый Алексей Синькевич в зале суда

Ранее им уже выносили приговоры и за убийство Косяка, и за убийство и вымогательство в отношении бизнесмена из Березино Метельского. Синькевич вину в убийстве этих двух бизнесменов не признает.

"Я считаю, что следствие и по убийству Метельского, и по убийству Косяка исказило факты. Убежден, что, к примеру, версия с удушением Косяка была придумана следствием для создания того, что убийство совершалось группой лиц", - такое мнение высказал Василий Синькевич корреспонденту Sputnik.

Говоря о невиновности своего брата в убийствах, он не исключает, что "настоящие убийцы гуляют до сих пор на свободе".

"То, что убийцы Метельского гуляют на свободе, это точно. Но я не могу не могу назвать имена. У меня есть несколько версий преступления, и я честно скажу, что я докопаюсь до этого. И молчу пока только из-за того, что не хочу никого обвинять голословно", - полагает он.

"А по факту убийства Косяка есть человек который изначально присутствовал на площадке, где нашли тело. Убивал он его, не убивал, - но есть тело Косяка и есть Светчиков на площадке в пейнтклубе моего брата. Как тело попало туда – я не знаю", - сказал он.

При этом он отметил, что "первоначально по делу убийства Косяка был задержан Светчиков, который дал показания, о том что убийство бизнесмена было совершено на площадке пейнтклуба, и мой брат был задержан. А на следующий день пришли и ко мне с обыском".

Был кто-то третий?

Брат обвиняемого верит в версию о том, что существует кто-то третий, который убил Косяка, а убийство произошло не в пейнтбольном клубе.

"По показаниям моего брата, когда он в то утро приехал на площадку клуба, там уже было тело Косяка, и был Светчиков. Как тело туда попало, брат не знает. Также он не указывает, что что видел, как Косяка убивал Светчиков. Есть только факт, что труп Косяка действительно находился на площадке. И мой брат действительно принимал участие в сокрытии следов преступления, чтобы не нанести урон репутации клуба", - сказал Василий Синькевич.

Кровь в доме

Он также рассказал о своих сомнениях по поводу того, что бизнесмен Косяк был убит на площадке пейнтбольного клуба.

"Еще один момент - это кровь в доме Косяка. По утверждению его близких, Косяк никогда не брился опасными бритвами. Он брился только электробритвой. Версия о том, что тело было в пейнтбольный клуб было доставлено, имеет место быть", - сказал брат обвиняемого.

Важная встреча и бизнес-разборки

Опровергая версию обвинения о том, что Косяк сам приехал утром в пейнтбольный клуб, где был убит, Василий Синькевич говорит о том, что в этот день у убитого должна состоятся важная встреча.

"Еще я хочу добавить для понимания ситуации, что Косяк был очень занятой человек. В тот день у него должна была быть состояться очень важная встреча - многомиллионная сделка с китайцами о поставках продукции молочного завода. И будущая карьера зависла от этой сделки. Косяк шел по карьерной лестнице, и он не мог пропустить эту сделку. И этому есть показания со стороны свидетелей ", - подчеркнул он.

Брат осужденного к пожизненному сроку уверен, то оба убийства - и Косяка, и Метельского - связаны с бизнесом.

"Без сомнений, преступления связаны с бизнесом. Доказательств этому нет, но и Косяк, и Метельский занимались "молочкой". А то, что Метельский мог быть знаком с Косяком, чисто теоретически возможно. Как говорили свидетели по делу Метельского, это довольно маленький круг лиц, и все друг друга знают. А Косяк был замдиректора завода. Естественно, он знал, каких то в едущих игроков (молочной сферы), с кем-то дружил", - сказал собеседник агентства.

"И не уровень Косяка заниматься вымогательством (речь идет о вымогательстве крупной суммы денег у Метельского) думаю что бизнесмены у нас не так решают вопросы, хватает других аргументов - законных", - заявил он.

Пойдет до конца

Брат обвиняемого, которому прокурор попросил расстрел, заявляет, что будет идти до конца, чтобы добиться правды.

"К счастью, не все люди верят в версию следствия. Я неоднократно ездил в Березино, познакомился с людьми, показания которых полностью опровергают версию следствия. (…) есть куча доказательств невиновности моего брата. Но есть одна проблема - меня не хотят слушать. Я неоднократно писал президенту. Все это пересылается на генпрокуратуру. Брат тоже пишет из СИЗО (жалобы в вышестоящие органы - Sputnik) но он не может многое написать, так как факты о его невиновности, найденные мной, расчеты, я не знаю как сообщить ему из-за цензуры", - сказал Василий Синькевич.

Он также рассказал, что брат после задержания очень сильно похудел. При этом он показал фото Алексея Синькевича, каком он был до того, как начался "этот ад с убийствами".

© Sputnik предоставил Василий Синькевич Так Алексей Синькевич выглядел незадолго до задержания. Сейчас на суде его не узнать

Напомним, что Синькевич был задержан 6 января 2017 года, спустя 2 года после того, как был убит бизнесмен Косяк. 28 января судебная коллегия по уголовным делам Мингорсуда огласит приговор по делу об убийстве бизнесмена. Прокурор попросил для Синькевича смертную казнь, для второго обвиняемого Светчикова - 25 лет лишения свободы.