Мужчина приехал в Гродно на курсы и был жестоко убит

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 янв – Sputnik. Гродненские следователи устанавливают обстоятельства убийства мужчины, который приехал в областной центр на учебу, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Тело 38-летнего гражданина с многочисленными колото-резаными ранами было обнаружено в съемной квартире в центре города. По предварительной информации, он прибыл в Гродно на курсы повышения квалификации.

"На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. Следователями с привлечением специалистов проведен осмотр квартиры. В ходе осмотра обнаружены и изъяты следы и объекты, по которым назначены экспертные исследования, допрошены соседи", – сказали в СК.

Там также отметили, что в квартире были найдены отпечатки пальцев, которые позволили установить подозреваемого в совершении преступления – им оказался 40-летний местный житель.

Гродненца оперативно задержали, сейчас с ним правоохранители проводят следственные действия.

В отношении мужчины возбудили дело по п. 6 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса (убийство, совершенное с особой жестокостью). Ее санкция в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на 15 лет, пожизненное заключение или смертную казнь.