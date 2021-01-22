Мужчину приговорили к 1,5 года колонии за повреждение милицейского авто

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 янв – Sputnik. Суд Центрального района Минска приговорил к 1,5 годам колонии в условиях общего режима участника одной из акций протеста, который выбил стекло в машине милиции, сообщили в прокуратуре города Минска.

Там отметили, что намеренное хулиганство совершил гражданин 1987 года рождения. Прокуратура Центрального района поддержала в суде гособвинение по уголовному делу.

"Гражданин С. 8 ноября 2020 года на проезжей части возле дома 14 по улице Романовская Слобода в Минске из хулиганских побуждений нанес не менее одного удара неустановленным предметом по стеклу двери автомобиля Geely, находящегося на балансе ГУВД", - говорится в сообщении прокуратуры.

Как там отметили, автомобиль получил повреждения, материальный вред составил более 110 белорусских рублей. Уточняется, что ущерб возмещен в полном объеме.

Приговор суда в силу не вступил, может быть обжалован в апелляционном порядке.