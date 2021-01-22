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Смерть Романа Бондаренко: дело журналистки TUT.by направлено в суд
22.01.2021 16:33 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 янв – Sputnik. Генеральная прокуратура Беларуси завершила расследование и направила в Минский городской суд для определения подсудности уголовное дело о подстрекательстве к разглашению врачебной тайны и ее разглашении.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Обвиняемыми по делу являются редактор отдела ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" Екатерина Борисевич и врач-анестезиолог-реаниматолог УЗ "ГК БСМП" Минска Артем Сорокин", – сообщили Sputnik в пятницу в Генпрокуратуре.
Как следует из материалов дела, Борисевич 12–13 ноября минувшего года "путем просьб и уговоров склонила врача Сорокина к предоставлению информации о пациенте больницы Романе Бондаренко, проходившем лечение и скончавшемся 12 ноября 2020 года, а также к передаче через мессенджер Telegram фотокопий медицинской документации Бондаренко".
Следствием было установлено, что журналистка изначально получила отказ от других медработников БСМП ообщить интересующие ее сведения о Бондаренко.
"Доктор Сорокин умышленно незаконно разгласил сведения о факте поступления Бондаренко в стационар и состоянии его здоровья, наличии заболевания, диагнозе, результатах медицинского освидетельствования и иные данные, в том числе личного характера", – отметили в Генпрокуратуре.
Там также сообщили, что журналистка использовала полученную информацию и фотографии документов для подготовки материала, который вышел на портале 13 ноября под заголовком "Врач БСМП: "У Романа Бондаренко было ноль промилле алкоголя, вообще ничего не нашли".
© Photo : Генеральная прокуратура
"Распространение информации, в том числе ложной, неограниченному кругу лиц и ее противопоставление официальным комментариям госорганов, вызвали общественный резонанс и создали атмосферу недоверия к компетентным службам. Это негативно повлияло на состояние правопорядка и повлекло за собой тяжкие последствия – привело к повышению напряженности в обществе, побудило граждан к проведению незаконных массовых мероприятий, иным противоправным деяниям", – заявили в прокуратуре.
Действия Борисевич квалифицированы по ч. 5 ст. 16 и ч. 3 ст. 178 Уголовного кодекса Беларуси, Сорокина – по ч. 3 ст. 178 УК. Сейчас они находятся под стражей, данная мера пресечения оставлена без изменения.
Смерть Романа Бондаренко
По данным следствия, 11 ноября в милицию поступило сообщение о том, что во дворе дома на улице Червякова в Минске (так называемой "площади Перемен")
В Центральное РУВД Минска был доставлен мужчина – Роман Бондаренко, которого впоследствии госпитализировали с травмами. При первичном осмотре у него выявили телесные повреждения и,
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Как следует из обвинения, журналистка Екатерина Борисевич путем просьб и уговоров склонила медика к разглашению врачебной тайны.
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