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Установлено место работы мужчины, совершившего самоподжог в Минске

22.01.2021 17:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 янв – Sputnik. Следователи и милиционеры выясняют обстоятельства самоподжога 35-летнего мужчины, коллеги говорят о том, что его хотели уволить за прогулы.

© Sputnik
Стали известны подробности ЧП возле Дома правительства в Минске

В комментарии сюжета на телеканале ОНТ была озвучена информация, что минчанин, неоднократно привлекался к административной ответственности и один раз – к уголовной за незаконный оборот наркотиков.

Кроме того, по словам коллег, из-за пагубных привычек у него неоднократно возникали проблемы в семье и на работе.

По данным начальника колонны троллейбусного парка № 3 Минска Андрея Брилевского, с потерпевшим неоднократно проводились профилактические беседы из-за прогулов. В прошлом году его хотели уволить за прогул, но пошли навстречу просьбам матери и отправили на принудительное лечение.

Днем 22 января 35-летний мужчина напротив здания Совмина облил себя неустановленной жидкостью, после чего поджег ее. Пламя потушили прохожий и сотрудник правоохранительных органов. В настоящий момент пострадавший с 50% ожогов тела находится в больнице.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Милицейские материалы проверки переданы в Следственный комитет, который будет выяснять все обстоятельства происшествия на Площади Независимости в Минске.
 
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