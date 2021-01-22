"Обычная ситуация" – руководство витебской БСМП о протечке труб

Источник материала: Sputnik Беларусь

Витебск, 22 янв – Sputnik. Руководство Витебской БСМП прокомментировало ролик, появившийся в Интернете, в котором показано, как в одном из отделений больницы с потолка сильно льется вода.

21 января в БСМП затопило коридор, который ведет в операционные. На видео показано, как под потоки воды поставили два ведра и огромную емкость, которые быстро наполняются. Медработники вычерпывают воду целыми ведрами, но меньше ее не становится.

Как сообщили работники больницы, затопило коридор хирургического блока, который ведет сразу к нескольким операционным.

Сотрудники БСМП сообщили, что сразу поставили руководство больницы в известность, но поломку устранили через несколько часов. Все это время медработники вычерпывали и выносили воду сами.

"Это обычная ситуация, которая встречается в жизни. У вас дома ничего не протекало? Прорвало, протекло, устранили очень быстро", - прокомментировал ситуацию главврач БСМП Андрей Захаров.

Читайте также: