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"Обычная ситуация" – руководство витебской БСМП о протечке труб

22.01.2021 17:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Витебск, 22 янв – Sputnik. Руководство Витебской БСМП прокомментировало ролик, появившийся в Интернете, в котором показано, как в одном из отделений больницы с потолка сильно льется вода.

© Photo : РУП "Витебскэнерго"
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21 января в БСМП затопило коридор, который ведет в операционные. На видео показано, как под потоки воды поставили два ведра и огромную емкость, которые быстро наполняются. Медработники вычерпывают воду целыми ведрами, но меньше ее не становится.

Как сообщили работники больницы, затопило коридор хирургического блока, который ведет сразу к нескольким операционным.

Сотрудники БСМП сообщили, что сразу поставили руководство больницы в известность, но поломку устранили через несколько часов. Все это время медработники вычерпывали и выносили воду сами.

"Это обычная ситуация, которая встречается в жизни. У вас дома ничего не протекало? Прорвало, протекло, устранили очень быстро", - прокомментировал ситуацию главврач БСМП Андрей Захаров.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Как отметили некоторые сотрудники Витебской больницы скорой медицинской помощи, потоп устраняли в течение нескольких часов.
 
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