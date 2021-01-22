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Под Витебском взорвали водонапорную башню: потребовалось 6 кг взрывчатки
Источник материала: Tut.by
В деревне Калиново Витебского района 22 января сотрудники пожарного аварийно-спасательного отряда «Витязь» взорвали заброшенную водонапорную башню,
Кирпичная водонапорная башня принадлежала частному предприятию «Стройсфера». Она не использовалась.
Чтобы взорвать 20-метровую башню, спасателям понадобилось 6 кг взрывчатого вещества.
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Кирпичная водонапорная башня принадлежала частному предприятию «Стройсфера».
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