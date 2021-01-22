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Под Витебском взорвали водонапорную башню: потребовалось 6 кг взрывчатки

22.01.2021 18:15 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В деревне Калиново Витебского района 22 января сотрудники пожарного аварийно-спасательного отряда «Витязь» взорвали заброшенную водонапорную башню, сообщает МЧС.

Кирпичная водонапорная башня принадлежала частному предприятию «Стройсфера». Она не использовалась.

Чтобы взорвать 20-метровую башню, спасателям понадобилось 6 кг взрывчатого вещества.

 
 
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Кирпичная водонапорная башня принадлежала частному предприятию «Стройсфера».
 
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