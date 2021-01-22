Под Борисовом обнаружено тело мужчины со следами насильственной смерти

Источник материала: Tut.by

В лесу в пригороде Борисова обнаружено тело мужчины со следами насильственной смерти. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сообщает пресс-служба Следственного комитета.



Фото с места происшествия: пресс-служба Следственного комитета

Тело 39-летнего мужчины было обнаружено днем 22 января.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа: изымаются предметы и объекты, которые могут иметь отношение к произошедшему.

Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления. Работу на месте происшествия координирует начальник УСК по Минской области Андрей Лис.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 (Убийство) Уголовного кодекса Беларуси.

Следователи просят граждан, которые располагают какими-либо сведениями о произошедшем, сообщить об этом в УСК по Минской области по телефонам: 8017 226−17−97 и 8 029 698−97−39.