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Под Борисовом обнаружено тело мужчины со следами насильственной смерти
Источник материала: Tut.by
В лесу в пригороде Борисова обнаружено тело мужчины со следами насильственной смерти. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа,
Тело 39-летнего мужчины было обнаружено днем 22 января.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа: изымаются предметы и объекты, которые могут иметь отношение к произошедшему.
Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления. Работу на месте происшествия координирует начальник УСК по Минской области Андрей Лис.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 (Убийство) Уголовного кодекса Беларуси.
Следователи просят граждан, которые располагают какими-либо сведениями о произошедшем, сообщить об этом в УСК по Минской области по телефонам: 8017 226−17−97 и 8 029 698−97−39.
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Следователи просят граждан, которые располагают какими-либо сведениями о произошедшем, сообщить в УСК по Минской области по телефонам: 8−017−226−17−97 и 8−029−698−97−39.
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