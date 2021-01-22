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Следователи разбираются в обстоятельствах самоподжога в Минске

22.01.2021 20:45 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Как известно, 35-летний мужчина облил себя горючей жидкостью, после чего поджег. Охваченного пламенем человека потушили прохожие и милиция. При первичном осмотре сотрудники скорой помощи диагностировали у него более 50 процентов ожогов. Сейчас он в ожоговом центре. И появилась информация по человеку, который решился на этот показательный акт. Биография слишком характерна для подобных случаев: темных пятен в его жизни более чем достаточно. Числится в троллейбусном парке, но на работе появляется через раз. Хулиганство, хищение, распитие... Это все по мелочи. А вот к уголовной ответственности привлекался за незаконный оборот наркотических средств.

Безумный спектакль по методичке Шарпа в действии

Выясняются все обстоятельства произошедшего. Да, главное - определить, что толкнуло человека на это шаг. Ведь иначе на наших глазах разыгрывается безумный спектакль, который можно назвать "Методичка Шарпа в действии". Самоподжог в центре Минска на площади Независимости, видео и фото инцидента распространяют СМИ. Для того, чтобы завести толпу перед завтрашним днем, агитаторы идут на все, даже подстрекая людей на смерть. Следствие все установит и разберется, но все это похоже на безжалостный план по раскачке ситуации в стране. С подобных случаев начинались революции во многих странах: материалов полно в интернете.

 
Теги: Минск
 
 
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Как известно, 35-летний мужчина облил себя горючей жидкостью, после чего поджег. Охваченного пламенем человека потушили прохожие и милиция. При первичном осмотре...
 
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