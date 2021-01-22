Автомобильные воры в Италии вернули машину владелице и извинились

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 янв – Sputnik. Полиция Италии обнаружила угнанное авто в пригороде города Бари, на сидении в машине лежала записка с извинениями.

Кража была совершена в середине января: Fiat Doblo исчез с парковки клиники в итальянском Бари. После того, как хозяйка обнаружила пропажу машины, ее дочь написала пост в Facebook.

В нем она рассказала о болезни своей матери. Владелица Fiat страдает от рассеянного склероза, а автомобиль - ее единственное средство передвижения. Кроме того, машина приспособлена под нужды инвалидов, в ней есть пандус и специальное кресло, пояснила девушка.

"Положите руку на сердце и верните ее нам", - призвала она в Facebook. Пост набрал большую популярность в соцсети.

Спустя несколько дней Fiat Doblo нашелся. Машина стояла у одного из домов недалеко от Бари. Прибывшая на место полиция обнаружила внутри записку.

"У нас тоже есть сердце, извините нас, мы не знали о вашей патологии", - было написано от руки.

После того, как автомобиль нашелся, семья владельцев опубликовала еще один пост: на этот раз с благодарностью и призывом поучаствовать в благотворительной акции - сборе средств на покупку машины для инвалидов. Этот автомобиль семья передаст местной благотворительной организации.

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