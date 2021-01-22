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СК планирует выяснить мотивы мужчины, который поджег себя в Минске
23.01.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 янв – Sputnik. Следователи в Минске завершили осмотр места, на котором мужчина совершил самоподжог, его мотивы будут выясняться, сообщила официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.
© Photo : СК Беларуси
Напомним, инцидент произошел 22 января возле здания правительства на Площади Независимости: 35-летний белорус облил себя горючей жидкостью, а затем
"Следователи во взаимодействии с сотрудниками МВД и Государственного комитета судебных экспертиз провели осмотр места происшествия. По изъятым во время осмотра места происшествия доказательствам назначено проведение необходимых исследований", – сказала Гарлинская в эфире телеканала ОНТ.
Она добавила, что планируется провести исследование психического состояния пострадавшего. Однако каким образом оно будет организовано, не уточняется.
"В ходе проверки будет исследовано психическое состояние, установлены факты, которые могли бы его подтолкнуть к суицидальной попытке", – добавила представитель СК.
Как ранее проинформировали в Минздраве, пострадавший был доставлен в тяжелом состоянии в больницу – у него ожоги 50% тела.
Уже известно, что данный мужчина
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Пострадавший был доставлен в больницу с ожогами 50% тела, сейчас он находится в бессознательном состоянии.
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