СК планирует выяснить мотивы мужчины, который поджег себя в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 янв – Sputnik. Следователи в Минске завершили осмотр места, на котором мужчина совершил самоподжог, его мотивы будут выясняться, сообщила официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

Напомним, инцидент произошел 22 января возле здания правительства на Площади Независимости: 35-летний белорус облил себя горючей жидкостью, а затем поджег .

"Следователи во взаимодействии с сотрудниками МВД и Государственного комитета судебных экспертиз провели осмотр места происшествия. По изъятым во время осмотра места происшествия доказательствам назначено проведение необходимых исследований", – сказала Гарлинская в эфире телеканала ОНТ.

Она добавила, что планируется провести исследование психического состояния пострадавшего. Однако каким образом оно будет организовано, не уточняется.

"В ходе проверки будет исследовано психическое состояние, установлены факты, которые могли бы его подтолкнуть к суицидальной попытке", – добавила представитель СК.

Как ранее проинформировали в Минздраве, пострадавший был доставлен в тяжелом состоянии в больницу – у него ожоги 50% тела.

Уже известно, что данный мужчина работал в третьем столичном троллейбусном парке , а также неоднократно привлекался к административной ответственности и один раз – к уголовной за незаконный оборот наркотиков.

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