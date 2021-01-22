Twitter забанил духовного лидера Ирана за угрозы Трампу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 янв – Sputnik. Аккаунт верховного духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи был заблокирован в социальной сети Twitter после размещения им фото с человеком, похожим на бывшего президента США Дональда Трампа.

На странице аятоллы в пятницу 22 января появилось изображение человека, играющего в гольф и находящегося в тени военного самолета.

"Те, кто заказал убийство Сулеймани, а также те, кто его совершил, должны быть наказаны", – написал Хаменеи, уточнив, что месть обязательно произойдет.

При этом ранее стало известно, что после сложения президентских полномочий Трамп отправился в собственный гольф-клуб во Флориде, поэтому изображение для публикации на странице аятоллы, по-видимому, выбрали неслучайно.

Генерал Касем Сулеймани, глава одного из элитных спецподразделений Корпуса стражей исламской революции, был ликвидирован 3 января 2020 года в результате спецоперации американских военных. В Иране полагают, что приказ о ее проведении отдал лично Трамп, которого в стране называют "преступником номер один".

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