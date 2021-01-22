МВД прокомментировало слухи об ухудшении здоровья задержанного Игоря Лосика

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 янв – Sputnik. Состояние здоровья находящегося под стражей создателя Telegram-канала Игоря Лосика удовлетворительное, сообщили Sputnik в Департаменте исполнения наказаний Министерства внутренних дел.

Ранее в некоторых Telegram-каналах появились данные, что самочувствие задержанного, который держит голодовку, ухудшилось. Его адвокат Дмитрий Лепретор заявлял, что "у подзащитного проблемы с давлением".

"В настоящее время Игорь Лосик содержится в общей камере, он не ограничен в соответствии с действующим законодательством в получении посылок и передач, в том числе с продуктами питания. На данный момент его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное", – заявили в пресс-службе ведомства.

Лосик находится под стражей в СИЗО в Жодино. В знак несогласия с предъявленными обвинениями он 15 декабря начал голодовку и держит ее уже 39 дней.

Дело Лосика

Создатель Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Лосик находится под стражей с 25 июня 2020 года. Изначально он был обвиняемым по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). 15 декабря стало известно, что Лосику предъявили новое обвинение – по ст. 13 и ч. 2 ст. 293 УК (приготовление к участию в массовых беспорядках). Срок содержания под стражей ему был продлен.

Лосик вину не признает и объявил бессрочную голодовку, пока с него не снимут все обвинения либо не изменят меру пресечения. 25 декабря появилась информация, что молодому человеку продлили срок содержания под стражей еще на три месяца. Лосик заявил, что, несмотря на плохое самочувствие, "будет голодать дальше".